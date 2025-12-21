Οι καταναλωτές ετοιμάζονται για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Ανοιχτά είναι τα σούπερ μάρκετ σήμερα Κυριακή, με τους καταναλωτές να ετοιμάζονται για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Για κάποια σούπερ μάρκετ είναι η πρώτη Κυριακή που λειτουργούν με εορταστικό ωράριο ενώ κάποια άλλα, όπως το LIDL, είναι η δεύτερη Κυριακή.

Ο Σκλαβενίτης λειτουργεί με το εξής ωράριο:

Σκλαβενίτης στο εμπορικό Kέντρο The Mall, Μαρούσι:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σάββατο 20/12, 10:00 - 20:00

Κυριακή 21/12, 11:00 - 20:00

Σάββατο 27/12, 10: 00 - 20:00

Κυριακή 28/12, 11:00 - 20:00

Το κατάστημα Μασούτης στο MEDITERRANEAN COSMOS είναι ανοικτό από τις 11:00 ως και τις 20:00. Το κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» είναι ανοικτό από τις 07:00 ως και τις 23:00. Από εκεί και πέρα, ανοιχτά είναι επιλεγμένα καταστήματα με ωράριο 11:00 - 16:00.

Την Κυριακή 21/12, τα My Market θα μείνουν ανοιχτά.

Τα ωράριο καταστημάτων της αλυσίδας Κρητικός βρίσκεται εδώ.

Ανοικτά είναι και τα καταστήματα της αλυσίδας Lidl. Τα καταστήματα LIDL ανοίγουν στις 11 το πρωί και κλείνουν στις 8 το βράδυ. Όπως υπογραμμίζεται, από το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα.

Ανοιχτά θα είναι και την επόμενη Κυριακή 28 Δεκεμβρίου τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα. Πρόκειται για την τελευταία Κυριακή του χρόνου όπου οι καταναλωτές θα ψωνίσουν τα απαραίτητα για το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς.

Στο προσωπικό που εργάζεται τις Κυριακές, ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλει την προσαύξηση που ορίζεται, δηλαδή 75%.

Αν η εργασία του προσωπικού κατά τις Κυριακές περιοριστεί σε εργασία μέχρι 5 ώρες, δεν έχουν υποχρέωση οι εργοδότες να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης, οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.

Όσον αφορά στο ρεπό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα τις Κυριακές, σύμφωνα με τον νόμο 5157/2024, η συγκεκριμένη ημέρα ανάπαυσης, κατά ρητή αναφορά, θα χορηγείται υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκινάει την Κυριακή που λειτουργούν τα καταστήματα.