«Πλημμύρισαν» από κόσμο οι συρμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης κατά τη χθεσινή «πρεμιέρα» της 24ωρης λειτουργίας του.

Οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στην 24ωρη λειτουργία του μετρό, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, όταν και επικρατούσε το αδιαχώρητο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η 24ωρη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα επαναληφθεί και το επόμενο Σάββατο 27 Δεκεμβρίου.

Στον σταθμό Αγ. Σοφίας βρέθηκε χθες μετά τα μεσάνυχτα ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και συνομίλησε με πολίτες.

Στο μεταξύ από το σωματείο εργαζομένων του Μετρό Θεσσαλονίκης εκδόθηκε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία θα υπάρξουν προβλήματα καταπόνησης υποδομής και συρμών αλλά και πιθανότητα ανθρώπινου σφάλματος λόγω κόπωσης των εργαζομένων.

Σε απάντησή του, ο κ. Ταχιάος έκανε λόγο για ανακοίνωση «που βγήκε από τα χειρότερα συνδικαλιστικά αρχεία».

Εκτός απ’ το Μετρό- τα αποτελέσματα της 24ωρης λειτουργίας του οποίου θα τύχουν αξιολόγησης από το υπουργείο Μεταφορών- σε 24ωρη λειτουργία τέθηκαν χθες και έξι λεωφορειακές γραμμές του ΟΑΣΘ, ρύθμιση που ισχύσει και το επόμενο Σάββατο.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών το διάστημα των γιορτών.