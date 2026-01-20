Η HELLENiQ ENERGY και οι 9 αναπτυξιακές ΑΜΚ, η κεφαλαιακή ένεση στην Acun Medya, οι απαλλοτριώσεις για το Μετρό Θεσσαλονίκης και σε ποιον η ΑΑΔΕ θα καταβάλει μηνιαίο μίσθωμα 56.300 ευρώ

Η HELLENiQ ENERGY

Σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε σειρά θυγατρικών εταιρειών προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες ο όμιλος HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο της επιτάχυνσης της υλοποίησης των επιχειρησιακών του σχεδίων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της έρευνας υδρογονανθράκων. Το συνολικό ύψος των αυξήσεων κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν σε εννέα εταιρείες ανήλθε σε 107,98 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη συνεπή επενδυτική στρατηγική και τον προσανατολισμό του ομίλου στην ανάπτυξη, υπό την ηγεσία του Διευθύνοντος Συμβούλου Ανδρέα Σιάμισιη.

Ειδικότερα, η HELLENiQ RENEWABLES προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 102,48 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 17,08 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 6 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 298,95 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 49.825.102 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν μια σειρά αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για θυγατρικές της HELLENiQ ENERGY στον τομέα του upstream υδρογονανθράκων. Στην HELLENiQ UPSTREAM Κυπαρισσιακός Κόλπος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 750.000 ευρώ, με την έκδοση ισάριθμων ονομαστικών μετοχών, διαμορφώνοντας το συνολικό κεφάλαιο στα 6 εκατ. ευρώ. Η HELLENiQ UPSTREAM Νοτιοδυτικά Κρήτης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία ενίσχυσε το κεφάλαιό της κατά 300.000 ευρώ, ανεβάζοντάς το στα 2,3 εκατ. ευρώ, ενώ η HELLENiQ UPSTREAM Ιόνιο Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία προχώρησε σε αύξηση 250.000 ευρώ, με το κεφάλαιο να ανέρχεται σε 2,8 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η HELLENiQ UPSTREAM Δυτική Κέρκυρα Α.Ε. προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 450.000 ευρώ, με το συνολικό της κεφάλαιο να ανέρχεται σε 1,6 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η HELLENiQ UPSTREAM Νότια της Πελοποννήσου Μονοπρόσωπη Α.Ε. ενίσχυσε τη χρηματοδοτική της βάση με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 600.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κεφάλαιο στις 950.000 ευρώ.

Στον άξονα της Κρήτης, αποφάσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης ελήφθησαν και για τις εταιρείες HELLENiQ UPSTREAM Νότια Κρήτης ΙΙ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και HELLENiQ UPSTREAM Νότια Κρήτης Ι Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, με αυξήσεις ύψους 1,65 εκατ. ευρώ και 1,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, διαμορφώνοντας τα μετοχικά τους κεφάλαια σε 2 εκατ. ευρώ και 1,45 εκατ. ευρώ. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η HELLENiQ UPSTREAM Δυτικά Κρήτης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 400.000 ευρώ, διαμορφώνοντάς το συνολικά σε 1,5 εκατ. ευρώ.

Η Acun Medya

Η Acun Medya Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Τηλεοπτικών Προγραμμάτων, συμφερόντων του Τούρκου παραγωγού Acun Ilıcalı, που βρίσκεται πίσω από τηλεοπτικά formats όπως το Survivor, το The Voice και το MasterChef προχώρησε σε μεγάλη κεφαλαιακή ενίσχυση. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Acun Medya αυξήθηκε συνολικά κατά 20 εκατ. ευρώ, μέσω συνδυασμού συμψηφισμού χρέους και εισφοράς μετρητών. Ειδικότερα, ποσό 8 εκατ. ευρώ καλύφθηκε με συμψηφισμό ισόποσου χρέους και την έκδοση 8 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης, ενώ επιπλέον 12 εκατ. ευρώ εισφέρθηκαν σε μετρητά, με την έκδοση ισάριθμων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της ίδιας ονομαστικής αξίας. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Acun Medya ανέρχεται πλέον σε 20.025.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 20.025.000 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Το Μετρό Θεσσαλονίκης

Σε εκκρεμότητα παραμένει η καταβολή αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση για έργα του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς προκύπτει σύγκρουση μεταξύ δικαστικών αποφάσεων ως προς το πρόσωπο που δικαιούται να εισπράξει το σχετικό ποσό. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν μπορεί να αποδώσει με ασφάλεια την αποζημίωση, καθώς υφίσταται εύλογη αμφιβολία για τον αληθή δικαιούχο.

Η υπόθεση αφορά απαλλοτρίωση ακινήτου στην Καλαμαριά, στο πλαίσιο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης, υπέρ της Αττικό Μετρό. Με παλαιότερη τελεσίδικη απόφαση, δικαιούχος της αποζημίωσης είχε αναγνωριστεί ο Δήμος Καλαμαριάς, γεγονός που δέσμευε το Ταμείο ως προς την καταβολή. Ωστόσο, μεταγενέστερη αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης αναγνώρισε ιδιώτη ως συγκύριο της απαλλοτριούμενης έκτασης, κρίνοντας ότι η απαλλοτρίωση δεν είχε συντελεστεί νόμιμα στο παρελθόν.

Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε νομική αβεβαιότητα, καθώς το δικαστήριο που αναγνώρισε την κυριότητα δεν είχε αρμοδιότητα να ανατρέψει το δεδικασμένο ως προς τον δικαιούχο της αποζημίωσης, ενώ ο Δήμος Καλαμαριάς, αν και εξακολουθεί τυπικά να εμφανίζεται ως δικαιούχος, δεν έχει ζητήσει την καταβολή των χρημάτων ούτε έχει παραιτηθεί από το σχετικό δικαίωμα. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης έχει ήδη κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από την Αττικό Μετρό και παραμένει δεσμευμένο.

Υπό αυτά τα δεδομένα, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν πρέπει να προχωρήσει σε πληρωμή, εκτός εάν υπάρξει νέα τελεσίδικη δικαστική απόφαση που θα κρίνει ειδικά το ζήτημα του δικαιούχου ή εάν ο Δήμος Καλαμαριάς παραιτηθεί ρητά από κάθε αξίωση, ανοίγοντας τον δρόμο για την καταβολή της αποζημίωσης στον ιδιώτη. Μέχρι τότε, η υπόθεση θα παραμείνει «παγωμένη».

Η NRG Supply and Trading

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποίησε προ ημερών και η NRG Supply and Trading Μονοπρόσωπη Ενεργειακή ΑΕ. Η αύξηση ανήλθε σε 11,037 εκατ. ευρώ και πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών και την έκδοση 1.103.700 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον σε 19.400.580 ευρώ, διαιρούμενο σε 1.940.058 ονομαστικές μετοχές, επίσης ονομαστικής αξίας 10 ευρώ. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των ανακατατάξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς ολοκληρώνεται η συμφωνία μεταξύ της Motor Oil και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη σύσταση της κοινής εταιρείας που θα δραστηριοποιείται στην παραγωγή και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύσταση της κοινής επιχείρησης θα πραγματοποιηθεί μέσω εισφοράς περιουσιακών στοιχείων από τις δύο πλευρές. Από την πλευρά της Motor Oil προβλέπεται η εισφορά του συνόλου των μετοχών της NRG Supply and Trading, με εξαίρεση τις δραστηριότητες ηλεκτροκίνησης και micro-mobility, καθώς και του 50% των μετοχών της Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής ΑΕ, μαζί με το αντίστοιχο ποσοστό των δανείων μετόχων. Αντίστοιχα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα εισφέρει, άμεσα και έμμεσα μέσω 100% θυγατρικής της, το σύνολο των μετοχών της ΗΡΩΝ ΑΕ Ενεργειακών Υπηρεσιών, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις δραστηριοτήτων, καθώς και το 50% των μετοχών της Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής και των σχετικών δανείων μετόχων. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Motor Oil θα αποκτήσει το 50% των μετοχών της κοινής εταιρείας, ενώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα κατέχει το υπόλοιπο 50% και θα λάβει επιπλέον μετρητά συνολικού ύψους περίπου 128 εκατ. ευρώ.

Η Cosmote Telekom Towers

Η Cosmote Telekom Towers (CTT), θυγατρική του ΟΤΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση υποδομών τηλεπικοινωνιακών πυλώνων σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια με στόχο την υποστήριξη της επέκτασης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μείωση κατά 610.909.972 ευρώ μέσω της ακύρωσης ισάριθμων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία ενός ευρώ η καθεμία. Μετά την υλοποίηση της απόφασης, το μετοχικό κεφάλαιο της Cosmote Telekom Towers διαμορφώνεται πλέον σε 22.029.891 ευρώ και διαιρείται σε 22.029.891 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία.

Η SAOS Ferries

Στη σύσταση της κοινοπραξίας SAOS Ferries Κοινοπραξία προχώρησαν δύο ναυτιλιακές εταιρείες με έδρα τη Σαμοθράκη. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν με ποσοστό 50% η Παναγία Δαφνιώτισσα Ναυτική Εταιρεία και η Αξιοκέρσα Ναυτική Εταιρεία. Σκοπός της SAOS Ferries Κοινοπραξία είναι η από κοινού διαχείριση και εμπορική εκμετάλλευση επιβατηγών και οχηματαγωγών πλοίων που ανήκουν στις συμμετέχουσες εταιρείες, τόσο σε γραμμές τακτικών δρομολογίων όσο και μέσω συμμετοχής σε διαγωνισμούς για γραμμές δημόσιας υπηρεσίας ή ναυλώσεις. Στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η έκδοση και διάθεση εισιτηρίων, η διαχείριση πρακτορείων, η είσπραξη ναύλων και η απόδοση των καθαρών εσόδων στις πλοιοκτήτριες εταιρείες.

Μηνιαίο μίσθωμα 56.300 ευρώ

Σε μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ) Θεσσαλονίκης προχωρά η Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Η διαδικασία αφορά στη στέγαση της υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και προβλέπει τη μίσθωση ενιαίου και λειτουργικά ανεξάρτητου ακινήτου συνολικής μικτής επιφάνειας περίπου 3.804 τ.μ., εκ των οποίων περίπου 2.848 τ.μ. θα διατεθούν για γραφειακούς χώρους και 956 τ.μ. για χώρους εξυπηρέτησης και λοιπές χρήσεις, καθώς και θέσεις στάθμευσης για πέντε υπηρεσιακά οχήματα .

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων-Μενεμένης ή Καλαμαριάς και να πληροί συγκεκριμένες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα έτη, ενώ το ανώτατο όριο του μηνιαίου μισθώματος καθορίζεται στο ποσό των 56.300 ευρώ, με σταθερό μίσθωμα για τα πρώτα τρία έτη και ετήσια αναπροσαρμογή βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή από το τέταρτο έτος και μετά.

Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026. Η διαδικασία προβλέπει αρχικά την υποβολή έγγραφων προσφορών και, για τα ακίνητα που θα κριθούν κατάλληλα, τη συμμετοχή σε προφορική μειοδοτική δημοπρασία, με στόχο την επιλογή της οικονομικότερης και πλέον συμφέρουσας λύσης για το Δημόσιο .