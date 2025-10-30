Η Αγγελική Νικουλούλη επιστρέφει και αυτή την Παρασκευή για να ρίξει «Φως στο Τούνελ» σε δύο πολύκροτες υποθέσεις.

Νέες αποκαλύψεις και μαρτυρίες, βλέπουν το φως της δημοσιότητας στην υπόθεση του τραγικού θανάτου της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι.

Το «Φως στο Τούνελ» για ακόμη μια φορά, έφερε στο προσκήνιο, αλήθειες και μυστικά, καλά κρυμμένα στο πέρασμα του χρόνου, ενώ η Αγγελική Νικολούλη, επανέρχεται με σκοπό την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.

Τι υποστηρίζει πλέον το συγγενικό περιβάλλον της γυναίκας που χάθηκε στις φλόγες;

Μάρτυρες, λυγίζουν, σπάνε τη σιωπή τους και λένε την αλήθεια καθώς το πόρισμα έδειξε πως η φωτιά δεν προήλθε από τσιγάρο.

Πώς αντιδράει ο γιος του θύματος στις εξελίξεις της υπόθεσης;

Ταυτόχρονα, η Αγγελική Νικολούλη, αύριο, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ξεσκονίζει το φάκελο με το θρίλερ του 19χρονου φοιτητή στα Σπάτα. Η υπόθεση παίρνει νέα τροπή και τα δεδομένα ανατρέπονται.

Ποιες ήταν η τελευταίες στιγμές του και τι έδειξε το βίντεο;

Όλη η αλήθεια, μέσα από το μάτια των ερευνητών. Νέα δεδομένα και στοιχεία που οδηγούν στη δικαίωση.

«Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη – Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 23:20.

{https://www.youtube.com/watch?v=FJ3LFyfrLu0}