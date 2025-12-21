Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και δεν προβλέπεται παράταση.

Δέκα μέρες θα έχουν ακόμα περιθώριο οι ιδιοκτήτες οχημάτων για να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026, τα οποία είναι στη διάθεση των ιδιοκτητών στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Φέτος τα τέλη κυκλοφορίας μπορούν να πληρωθούν πιο εύκολα και χωρίς κωδικούς TAXISnet, χάρη στη νέα δυνατότητα της ΑΑΔΕ για άμεση εκτύπωση του ειδοποιητηρίου μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός και το ΑΦΜ. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να μπει στο σύστημα με κωδικούς TAXISnet, μπορεί να κατεβάσει και να πληρώσει το ποσό μόνο με ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του.

Η διαδικασία είναι η εξής:

Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.

Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έρχονται αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα, ανάλογα με τον μήνα καθυστέρησης.

Συγκεκριμένα:

