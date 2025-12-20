Το σιβηρικό ψύχος, αν τελικά επικρατήσει, θα καθορίσει την πιο κρίσιμη καιρική περίοδο του φετινού χειμώνα.

Εντελώς χειμερινό θα είναι το σκηνικό του καιρού τις ημέρες των εορτών, όπως όλα δείχνουν, με το νέο καιρικό φαινόμενο ονόματι «Ηρακλής», να φέρνει μέχρι και χιόνια στην Ευρώπη γενικότερα αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα.

Πιο συγκεκριμένα, μία πολική αέρια μάζα να κατευθύνεται προς την Ελλάδα και φέρνει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας λίγο πριν Πρωτοχρονιά. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την έλευση του ψύχους στις 27 Δεκεμβρίου έως και τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, με πιθανότητα να γίνει αντιληπτό ένα σκηνικό χειμώνα που θυμίζει άλλες εποχές. Τα φαινόμενα, όπως όλα δείχνουν, δεν θα περιοριστούν στα ορεινά και ημιορεινά, αλλά υπάρχει αυξημένο ενδεχόμενο να επηρεαστούν πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές.

Οι εκτιμήσεις Ιταλών μετεωρολόγων

Οι Ιταλοί μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ζήσει ένα έντονα χειμερινό καιρικό επεισόδιο με σιβηρικό ψύχος που θα μπορούσε να διατηρηθεί έως τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου. Το 2025 φαίνεται πως ίσως κλείσει με μετεωρολογική ανατροπή, μετά από ένα πρώτο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου με ήπιες θερμοκρασίες και σταθερό καιρό. Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό μοντέλο ECMWF αλλά και το αμερικανικό GFS, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επικρατήσει βαρύς χειμώνας στο μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου στο τέλος Δεκεμβρίου και στις αρχές του νέου έτους.

Την ίδια ώρα, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι ο Αζορικός αντικυκλώνας ενδέχεται να εκτονωθεί μέχρι την Ισλανδία και τη Γροιλανδία. Έτσι, ο αποδυναμωμένος ψυχρός πυρήνας από τη Σιβηρία μπορεί να κινηθεί προς τη βορειοανατολική Ευρώπη και στη συνέχεια προς την κεντρική, τη νότια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Αν επιβεβαιωθεί αυτό το μοτίβο, το σιβηρικό ψύχος θα μπορούσε να φέρει απότομη πτώση θερμοκρασιών και πυκνά χιόνια, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, στα Βαλκάνια, την Ελλάδα, την Ιταλία και την κεντρική Ευρώπη.