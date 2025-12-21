Έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων, στις 22:00 η σημερινή κλήρωση του Τζόκερ. Η σημερινή κλήρωση θα μοιράσει τουλάχιστον 5,6 εκατ. ευρώ.

Έπειτα από 18 διαδοχικά τζακ ποτ, οι μεγάλοι τυχεροί της αποψινής κλήρωσης του Τζόκερ θα μοιραστούν τουλάχιστον 5,6 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κλήρωση της περασμένης Τρίτης (18/12) σημειώθηκε το 18ο τζακ ποτ, αλλά 5 τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ποσό που θα κερδίσουν και στην αποψινή κλήρωση όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν στο κανάλι του ΟΠΑΠ στο YouTube.

Η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε πρακτορεία του ΟΠΑΠ ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.