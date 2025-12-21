Η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής παραμένει κλειστή και η κυκλοφορία διεξάγεται με εκτροπές από την Τροχαία.

Οι αγρότες αποφάσισαν να μην σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων για ελεύθερη διέλευση των οδηγών, καθώς ενημερώθηκαν από την Τροχαία και την Εγνατία Οδό Α.Ε. ότι εφόσον το πράξουν θα έρθουν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου τόσο για την παράνομη κατάληψη οδοστρώματος όσο και για τα διαφυγόντα κέρδη του παραχωρησιούχου.

Έτσι, οι αγρότες υπαναχώρησαν και προέβησαν στη διανομή φρούτων και λαχανικών στους διερχόμενους από τα διόδια Ωραιοκάστρου οδηγούς.

Κλειστή η εθνική οδός στα Μάλγαρα

Κλειστή παραμένει και σήμερα η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης και από τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα είναι κλειστό για 21η μέρα.

Οι παραγωγοί έχουν δηλώσει ότι θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας την Τρίτη το πρωί προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους. Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ ΜΠΕ, μέλη της συντονιστικής του μπλόκου των Μαλγάρων είναι σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την αστυνομία καθώς όπως λένε οι Αρχές τους έχουν θέσει ζήτημα ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων κατά την μεγάλη έξοδο των Χριστουγέννων αλλά και το θέμα της αποφυγής μετακίνησης πεζών στο οδόστρωμα που είναι ταχείας κυκλοφορίας και τους έχουν ζητήσει να απομακρύνουν παράπηγμα που έχουν στήσει, τρακτέρ.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινήσουμε κάτι, να οριοθετήσουν το δρόμο και θα γίνει η κυκλοφορία μια χαρά» υποστηρίζουν.

«Κανείς δεν θα ήθελε να κάνει γιορτές στα μπλόκα, θα μείνουμε μέχρι να μπορούμε να φύγουμε», υποστηρίζουν και οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης στο μπλόκο στα «πράσινα φανάρια» που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στις άκρες του οδοστρώματος στον κόμβο πριν το αεροδρόμιο.

Κλείνουν τις σύραγγες στα Τέμπη

Τον συμβολικό αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών για τα φορτηγά αυτοκίνητα, διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών, αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσής τους.

Όπως αποφασίστηκε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 10:30 το πρωί, με τη συμμετοχή τρακτέρ που θα κινηθούν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας ωστόσο τη διέλευση των Ι.Χ. και των λεωφορείων.

Παράλληλα, οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας, ώστε από την Τρίτη και μετά να είναι απρόσκοπτη η μετακίνηση των ταξιδιωτών ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Τη θέση των αγροτών μετέφερε ο Γιάννης Κουκούτσης, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews ανέφερε ότι στόχος της αυριανής κινητοποίησης είναι να διακοπεί η κυκλοφορία μόνο για τις νταλίκες και τα φορτηγά, υπογραμμίζοντας ότι θα υπάρχει επαρκής χώρος για την ασφαλή διέλευση των υπολοίπων οχημάτων. Όπως είπε, θα παραμείνει ανοικτή τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ εκτίμησε ότι η διέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια, όπως συμβαίνει και σε περιπτώσεις έργων συντήρησης σε εθνικές οδούς ή εντός σηράγγων.

Απαντώντας σε ερωτήματα για την ασφάλεια, ο κ. Κουκούτσης τόνισε ότι οι αγρότες θα διευθετήσουν καλύτερα τα οχήματά τους, ώστε να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα για τους οδηγούς, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για βαρέα οχήματα αλλά για Ι.Χ. που θα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε μικρή απόσταση.

Σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και το μήνυμα του πρωθυπουργού περί ικανοποίησης μεγάλου μέρους των αιτημάτων των αγροτών, ο εκπρόσωπος του μπλόκου υποστήριξε ότι τα αιτήματα παραμένουν αναπάντητα, σημειώνοντας ότι αν είχαν δοθεί ουσιαστικές λύσεις, δεν θα υπήρχε λόγος συνέχισης των κινητοποιήσεων. Όπως ανέφερε, η εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση προς την κοινή γνώμη δεν ανταποκρίνεται, κατά την άποψή του, στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα του πετρελαίου, κάνοντας λόγο για διγλωσσία της κυβέρνησης, καθώς –όπως είπε– ενώ υπήρξαν εξαγγελίες για αφορολόγητο πετρέλαιο, στη συνέχεια έγινε λόγος για επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση από όσα ισχύουν μέχρι σήμερα. Παράλληλα, χαρακτήρισε «φιάσκο μεγατόνων» την υπόθεση του ΕΛΓΑ, τονίζοντας ότι όλα αυτά οδήγησαν εκ νέου τους αγρότες σε στάση άμυνας και μακριά από το τραπέζι του διαλόγου.

Αναφερόμενος στις «κόκκινες γραμμές» των κινητοποιήσεων, ο κ. Κουκούτσης σημείωσε ότι δεν μπορεί να μην υπάρξει αναπλήρωση των χαμένων εισοδημάτων, ούτε ουσιαστική αντιμετώπιση της ευλογιάς, επισημαίνοντας την ανάγκη για εμβόλιο ώστε να αποφευχθεί επανάληψη της καταστροφής των κοπαδιών. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχουν ακουστεί απαντήσεις για άλλους κλάδους του πρωτογενούς τομέα, όπως οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι, ενώ σημείωσε ότι στις κινητοποιήσεις δηλώνουν πρόθεση να συμμετάσχουν και άλλες επαγγελματικές ομάδες, όπως οι υλοτόμοι και οι γεωπόνοι.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος των αγροτών υπογράμμισε ότι από την πλευρά τους θα διευκολύνουν με κάθε τρόπο τη μετακίνηση των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο, καλώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει στην επίλυση των προβλημάτων, ώστε να λυθούν τα μπλόκα και να επιστρέψει ο κόσμος στις γιορτές «χωρίς ούτε ένα τρακτέρ να εμποδίζει τη διέλευση».