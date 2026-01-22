Για τιμολόγια πώλησης πετρελαίου κίνησης από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ολοκληρώθηκε σήμερα η καταβολή της πέμπτης δόσης της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου για το 2025, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 7.647.877,31 ευρώ και να αφορά 57.422 δικαιούχους αγρότες, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Η πληρωμή αφορά τιμολόγια πώλησης πετρελαίου κίνησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί μέσω των συστημάτων myDATA και eSend της ΑΑΔΕ, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025. Όπως διευκρινίζεται, 726 ΑΦΜ δεν πληρώθηκαν, καθώς δεν είχε δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός ΙΒΑΝ.

Με την ολοκλήρωση και της πέμπτης δόσης, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα για την επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου του έτους 2025 ανέρχεται σε 86.463.987,22 ευρώ, καλύπτοντας συνολικά 122.547 πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 17 Δεκεμβρίου 2025 είναι διαθέσιμη η ειδική εφαρμογή «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2025» στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας οι αγρότες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τα τιμολόγια καυσίμων που έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό της επιστροφής, καθώς και για τα ποσά και τα λίτρα πετρελαίου που αντιστοιχούν σε κάθε περίοδο πληρωμής.