Λίγο πριν τη μεγάλη επιστροφή, πρωταγωνιστές αποκαλύπτουν. Πρεμιέρα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 20:00 με διπλό επεισόδιο.

«Το σόι σου» επιστρέφει αύριο στις 20:00 με νέο διπλό επεισόδιο και όλοι οι πρωταγωνιστές δηλώνουν ενθουσιασμένοι.

Η κάμερα του «Happy Day» και της «Super Κατερίνα» τους συνάντησαν στη διάρκεια φωτογράφισης και κατέγραψαν όσα έγιναν.

«Το Σόι Σου» - Όσα δήλωσαν οι πρωταγωνιστές

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Επιστρέφει το Σόι, το θέλει πάρα πολύ ο κόσμος κι ευχόμαστε να πάει καλά. Είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι που ξανασμίξαμε κι ευχόμαστε να είμαστε αντάξιοι της προσμονής του κόσμου. Δε σημαίνει ότι κομίζουμε γλαύκας, ούτε είναι το καλύτερο σίριαλ, ούτε το ωραιότερο, όμως, ταιριάξανε όλα μαζί, το κείμενο και οι ηθοποιοί και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Είμαστε Θεσσαλονίκη και για να γυρίσουμε πίσω, συμβαίνουν διάφορες αποτυχίες σε όλους μας και θα σας πω μια φράση που μου φάνηκε πάρα πολύ αστεία. Οι καινούργιοι συγγραφείς είναι υπέροχοι, και λέει η Αλεξάνδρα με το γνωστό της ύφος «είναι φοβερό, κανένας προφήτης στην πατρίδα του» και της λέει ο Μενέλαος «μα δεν είσαι από τη Θεσσαλονίκη», «ε αυτό λέω είναι τοπικιστές».».

Παύλος Ορκόπουλος: «Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι διότι είναι μια σειρά που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και φυσικά πρώτα αγαπήθηκε από εμάς. Μετά από έξι χρόνια θα μπούμε μέσα στα σπίτια των τηλεθεατών μας και υποσχόμαστε ότι θα γελάσουμε πολύ και θα συγκινηθούμε πολύ όλοι μας».

Ρένια Λουιζίδου: «Χαίρομαι πολύ που θα είμαι κάθε μέρα με τα παιδιά που το 10ωρο του γυρίσματος θα περνά με τη συγκεκριμένη παρέα. Έχουμε μεγαλώσει εμείς και οι ήρωες μεγαλώσανε κι αυτοί. Περνούσαμε ωραία τότε και ελπίζουμε ότι θα περάσουμε και τώρα. Δεν αλλάζουν οι σχέσεις, δε θα μοιάξουμε ποτέ οι Χαμπέοι με τους Τριαντάφυλλους».

Γιώργος Γιαννόπουλος: «Είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, είμαστε μια ομάδα που γουσταριζόμαστε. Όταν πήραμε την ειδοποίηση από τον παραγωγό Γιάννη Καραγιάννη, που κατάφερε και μας μάζεψε όλους, είπαμε με ευχαρίστηση όλοι το «ναι». Είμαστε σίγουροι ότι θα σκίσει γιατί γουστάρουμε πάρα πολύ και αγαπιόμαστε. Οι χαρακτήρες είναι ολοκληρωμένοι γι’ αυτό αγαπιούνται από 0 μέχρι 100 χρονών. Ο Χαμπέας φαίνεται σκληρός αλλά είναι καλός και πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, γιατί δέχεται το χούι των κοριτσιών του, αυτό για να το εισπράξεις πρέπει να είσαι ευαίσθητος. Ο γιος μου με το γαμπρό μου έχουν πάρει τα χασάπικα τα έχουν κάνει vegetarian… είναι εξαιρετικά τα σενάρια».

Βάσω Λασκαράκη: «Ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη και από το τρίτο επεισόδιο είμαστε πια στην Αθήνα. Τα κορίτσια μας έχουν μεγαλώσει και αυτά θα κάνουν την πραγματική διαφορά. Γιατί τις αφήσαμε στην εφηβεία και θα τις δούμε να περνάνε στο πανεπιστήμιο και είναι πολύ συγκινητικό. Πάντα υπάρχει η αγωνία και ο φόβος και το ρίσκο, αλλά μπήκαν όλα στην άκρη, από την αγάπη γι’ αυτή τη δουλειά και το πόσο πολύ θέλαμε να ξαναδουλέψουμε όλοι μαζί. Ήταν μεγάλο το «θέλω» μας να δουλέψουμε όλοι μαζί».

Μελέτης Ηλίας: «Για εμάς είναι πραγματικά σαν να μην πέρασε μια μέρα όσον αφορά τη χημεία και τη σχέση και την αγάπη, είναι σαν να μην ερχόμαστε στη δουλειά. Τα παιδιά μας είναι κοτζάμ κοπέλες πια και αυτό θα δώσει μια νοστιμιά στις νέες ιστορίες, γιατί αν μου κουβαλήσουν κανένα αγόρι μέσα στο σπίτι, θα λειτουργώ κι εγώ σαν τον πεθερό μου, τον Χαμπέα. Νομίζω ότι ο Σάββας θα το αντιμετωπίσει πιο πανικόβλητα από ό,τι εγώ ως Μελέτης. Η προτεραιότητά μου στην επαγγελματική μου ζωή τα τελευταία χρόνια είναι να περνάω καλά στην καθημερινότητα των γυρισμάτων και «το σόι σου» ήταν η ιδανική συνθήκη για αυτή την αρχή που έχω θέσει στον εαυτό».

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Ο Ζουζουνέλ με τη Ζουζουνέλ βρίσκονται στην Αθήνα με τα παιδιά τους και ζούνε στο σπίτι της μανούλας. Με έχουν φωνάξει πολλές φορές στο δρόμο Κωνσταντίνο και Ζουζουνέλ».

Σοφία Πανάγου: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ανυπομονούσαμε να το ξαναζήσουμε γιατί το έχει αγαπήσει πολύ ο κόσμος, αλλά κι εμείς».

Βίβιαν Κοντομάρη: «Έχουμε περάσει όλοι μαζί συμπυκνωμένη ζωή και θεωρώ ότι το τηλεοπτικό κοινό ήταν αυτό που οδήγησε στην απόφαση της επιστροφής κι ευτυχώς υλοποιήθηκε. Η αγάπη του κόσμου είναι έκδηλη και συνεχόμενη όλα αυτά τα έξι χρόνια».

«Το σόι σου», επιστρέφει την Παρασκευή στις 20:00, με νέο διπλό επεισόδιο.

