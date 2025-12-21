Αυτό το έγγραφο είναι μια έκθεση του FBI από τη Μαρία Φάρμερ, μια ζωγράφο που εργαζόταν για τον Επστάιν γύρω στο 1996.

Ενώ το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ντόναλντ Τραμπ δεν τήρησε μια νομική απαίτηση να αποκαλύψει όλα τα αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν μέχρι την Παρασκευή, ένα έγγραφο σε μια κατά τα άλλα απογοητευτική αποκάλυψη σήκωσε το πέπλο της αδράνειας των αρχών - και των τρομερών συνεπειών της για δεκάδες έφηβες κοπέλες.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η Φάρμερ, της οποίας η αδελφή Άνι Φάρμερ κακοποιήθηκε από τον Επστάιν και τη συνεργό του Γκισλέιν Μάξγουελ σε ηλικία 16 ετών, δήλωσε στις αρχές το 1996 ότι ο εκλιπών χρηματοδότης «έκλεψε» γυμνές φωτογραφίες των αδελφών της.

Η Φάρμερ ανέφερε τη συμπεριφορά του Επστάιν με αυτές τις φωτογραφίες, αλλά το FBI δεν έχει ποτέ αναγνωρίσει ανοιχτά ότι έκανε μια τέτοια αναφορά, σύμφωνα με τους New York Times. Η εφημερίδα σημείωσε επίσης πώς μια εσωτερική έρευνα για τον χειρισμό της υπόθεσης του Επστάιν από το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ανέφερε αυτήν την αναφορά.

Όσα αναφέρει η έκθεση

Η αστυνομική έκθεση αναφέρει ότι «η καταγγέλλουσα δήλωσε ότι είναι επαγγελματίας καλλιτέχνης και τράβηξε φωτογραφίες των αδερφών της 12 και 16 ετών για το δικό της έργο τέχνης».

«Ο Επστάιν έκλεψε τις φωτογραφίες και τα αρνητικά και πιστεύεται ότι πούλησε τις εικόνες σε πιθανούς αγοραστές», προσθέτει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι ο Επστάιν ζήτησε «φωτογραφίες νεαρών κοριτσιών σε πισίνες» και απείλησε την Φάρμερ, λέγοντας «ότι αν πει σε κανέναν για τις φωτογραφίες θα κάψει το σπίτι της».

Δεν είναι σαφές τι, αν έκανε κάτι, το FBI με αυτήν την αναφορά. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι ο Επστάιν συνέχισε να κακοποιεί κορίτσια για χρόνια αφότου η Μαρία Φάρμερ τον έφερε στην προσοχή των αρχών επιβολής του νόμου.

Πράγματι, ο Επστάιν δεν αντιμετώπισε δίωξη σχετικά με την κακοποίηση εφήβων κοριτσιών μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Το FBI απέρριψε το αίτημα του Guardian για σχολιασμό.

Η Μαρία Φάρμερ, μέσω της δικηγόρου της Τζένιφερ Φρίμαν του Marsh Law, δήλωσε ότι «έχυνε δάκρυα χαράς για τον εαυτό της, αλλά και δάκρυα λύπης για όλα τα άλλα θύματα που το FBI απέτυχε να αντιμετωπίσει».

Ο Φρίμαν, ο οποίος εκπροσωπεί τη Μαρία Φάρμερ στην αγωγή της κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, δήλωσε: «Αυτό που είναι νέο σήμερα είναι ότι επιτέλους λάβαμε την έκθεση του FBI για τη Μαρία Φάρμερ από το 1996 - αυτός είναι θρίαμβος και τραγωδία για τη Μαρία και τόσους πολλούς επιζώντες».

«Η Μαρία Φάρμερ ανέφερε τα εγκλήματα του Τζέφρι Επστάιν και της Μάξγουελ το 1996. Αν η κυβέρνηση είχε κάνει τη δουλειά της και είχε διερευνήσει σωστά την έκθεση της Μαρία, θα μπορούσαν να είχαν γλιτώσει πάνω από 1000 θύματα και να είχαν αποφευχθεί 30 χρόνια τραύματος», είπε επίσης ο Φρίμαν. «Μετά από αρκετά χρόνια που ζητούσε τα αρχεία της, η [κυβέρνηση] τελικά δημοσίευσε τουλάχιστον μερικά από αυτά σήμερα».

Η Άννι Φάρμερ κατέθεσε στη δίκη της Μάξγουελ το 2021 ότι ήταν μόλις 16 ετών όταν η Βρετανίδα κληρονόμος του εκδοτικού οίκου της έκανε γυμνό μασάζ στο ράντσο του Επστάιν στο Νέο Μεξικό.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της Άννι Φάρμερ στο εδώλιο, περιέγραψε πώς ο Επστάιν και ο Μάξγουελ την προετοίμασαν για κακοποίηση - συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μιας ανυποψίαστης Μαρία Φάρμερ ως μέσου πρόσβασης. Θυμήθηκε ότι συνάντησε τον Έπσταϊν στην έπαυλή του στο Μανχάταν στα τέλη του 1995, όταν η αδερφή της Μαρία εργαζόταν γι' αυτόν ως ζωγράφος καλών τεχνών.

Ο Έπσταϊν αγόρασε ένα αεροπορικό εισιτήριο για τη Νέα Υόρκη για την Άνι Φάρμερ, η οποία είπε ότι η αδερφή της της είπε ότι ο Έπσταϊν ενδεχομένως «ενδιαφερόταν να με βοηθήσει με την εκπαίδευσή μου». Όταν πήγε για πρώτη φορά στο σπίτι του Έπσταϊν με τη Μαρία Φάρμερ, ήταν για να παραλάβει εισιτήρια θεάτρου που τους είχε αγοράσει.

«Φαινόταν πολύ φιλικός και κάπως προσγειωμένος. Ήταν ντυμένος casual», κατέθεσε η Άνι Φάρμερ. Την επόμενη φορά που η Άνι Φάρμερ συνάντησε τον Επστάιν ήταν όταν πήγαν στον κινηματογράφο μαζί του και την αδερφή της Μαρία.

Κάθισε ανάμεσά τους και, σε κάποιο σημείο της ταινίας, ο Επστάιν «χάιδευε» το χέρι της. «Έτριβε το κάτω μέρος του παπουτσιού μου και μετά έτριβε το πόδι μου, το πόδι μου», είπε η Άνι Φάρμερ. «Ήμουν πολύ νευρική».

Η Άνι Φάρμερ εξήγησε ότι δεν το είπε στη Μαρία, καθώς η μεγαλύτερη αδερφή της ήταν «πολύ προστατευτική» και δεν ήθελε να επηρεάσει τη δουλειά της με τον Έπσταϊν. Αλλά την άνοιξη του 1996, η μητέρα της Άνι Φάρμερ της είπε ότι θα πήγαινε ένα Σαββατοκύριακο στο ράντσο του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό.

Η Άνι Φάρμερ είπε ότι ένιωσε λίγο πιο άνετα αφού ανακάλυψε ότι μια γυναίκα - η Μάξγουελ - θα ήταν εκεί και υπέθεσε ότι αυτή ήταν η κοπέλα του Έπσταϊν. Μετά από αρκετά ταξίδια στην πόλη, «αποφασίστηκε ότι θα μάθαινα πώς να κάνω μασάζ ποδιών στον Επστάιν και η Μάξγουελ θα μου έδειχνε πώς να τρίβω τα πόδια του».

«Παρακολουθούσα τι έκανε και μου έδινε οδηγίες. Έκανα ό,τι μου έλεγε», θυμήθηκε η Άνι Φάρμερ. «Ένιωθα πολύ άβολα. Ήθελα να σταματήσω».

Η Μάξγουελ, είπε η Άνι Φάρμερ, τη ρώτησε αν είχε κάνει ποτέ επαγγελματικό μασάζ: «Είπε ότι ήθελε να έχω αυτή την εμπειρία και θα χαιρόταν να μου κάνει ένα μασάζ».

Η Μάξγουελ είπε στην Άνι Φάρμερ να γδυθεί. Εκείνη συμμορφώθηκε και μπήκε κάτω από ένα σεντόνι που βρισκόταν σε ένα τραπέζι μασάζ.

«Τράβηξε το σεντόνι προς τα κάτω και αποκάλυψε το στήθος μου, και άρχισε να τρίβεται στο στήθος μου και στο πάνω μέρος του στήθους μου», είπε η Άνι Φάρμερ. «Ήθελα τόσο πολύ να σηκωθώ από το τραπέζι».

Όταν η Άνι Φάρμερ ξύπνησε την επόμενη μέρα, ο Έπσταϊν «όρμησε στο δωμάτιο, λέγοντας ότι ήθελε να αγκαλιάσει».

«Σκαρφάλωσε στο κρεβάτι μαζί μου», είπε η Άνι. «Με πίεσε με το σώμα του». Ξέφυγε από τον Έπσταϊν λέγοντάς του ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.

Στα χρόνια που ακολούθησαν την αναφορά της Μαρίας Φάρμερ, οι μαρτυρίες των κατηγόρων και τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι η κακοποίηση του Επστάιν συνεχίστηκε.

Όταν ο Επστάιν συνελήφθη το 2019, οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι «εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά και κακοποίησε δεκάδες ανήλικα κορίτσια» από το 2002 έως το 2005 στα σπίτια του στο Μανχάταν και στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Η συμφωνία παραδοχής του 2008 που επέτρεψε στον Επστάιν να δηλώσει ένοχος για κατηγορίες πορνείας σε επίπεδο πολιτείας στη Φλόριντα, ήρθε κατά τη διάρκεια μιας ομοσπονδιακής έρευνας που αφορούσε τουλάχιστον 40 έφηβες κοπέλες.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο CNN μετά την κυκλοφορία του εγγράφου, η Άνι Φάρμερ επεσήμανε ότι πολλά κορίτσια κακοποιήθηκαν αφού η αδερφή της εμφανίστηκε.

«Και απλώς το να το βλέπεις γραπτώς και να ξέρεις ότι είχαν αυτό το έγγραφο όλο αυτό το διάστημα», είπε η Άνι Φάρμερ, «και πόσοι άνθρωποι υπέστησαν βλάβη μετά από αυτήν την ημερομηνία, απλά, ξέρετε, το λέμε ξανά και ξανά, αλλά το να το βλέπεις ασπρόμαυρο με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ συγκινητικό».

«Εξακολουθώ να έχω τα ερωτήματα σχετικά με το αν δεν το πήραν στα σοβαρά», είπε επίσης για το FBI, «ή μήπως προστάτευαν τον Επστάιν λόγω της όποιας σχέσης είχε με την κυβέρνηση. Υπάρχουν τόσα πολλά ερωτήματα και γιατί ελπίζουμε σε περισσότερη διαφάνεια».