Εθελοντές ερεύνησαν δύσβατα σημεία, ακόμη και περιοχές με πηγάδια, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Νέα στοιχεία που προκαλούν προβληματισμό έρχονται στο φως για την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το neakriti, μάρτυρας που μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» υποστηρίζει πως τον είδε τη νύχτα, λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση. Όπως περιέγραψε, μόλις άναψε τα φώτα του αυτοκινήτου του, ο άνδρας πανικοβλήθηκε και άρχισε να τρέχει, χάνοντας τα ίχνη του μέσα στα χωράφια της περιοχής.

Την ίδια ώρα, δεύτερη μαρτυρία αναφέρει ότι άνδρας με τα χαρακτηριστικά του αγνοούμενου γιατρού εθεάθη να περπατά μόνος, με κουκούλα στο κεφάλι, σε παράλληλη οδό της εθνικής οδού, με κατεύθυνση προς τα Χανιά.

Ο Αλέξης Τσικόπουλος αγνοείται από την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Το αυτοκίνητό του βρέθηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, ακινητοποιημένο λόγω μηχανικής βλάβης. Όλα δείχνουν πως το εγκατέλειψε και συνέχισε πεζός.

Λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί, ο 33χρονος τηλεφώνησε στον πατέρα του, εκφράζοντας ανησυχία για την υγεία του και ζητώντας του να ταξιδέψει άμεσα στην Κρήτη για να τον συναντήσει. Όταν ο πατέρας έφτασε στην περιοχή, ήταν ήδη αργά – ο γιος του είχε εξαφανιστεί.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνδρομή αστυνομικών, εθελοντών, drones και ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων. Το σπίτι του Αλέξη και τα προσωπικά του αντικείμενα βρέθηκαν ανέπαφα, γεγονός που ενισχύει το μυστήριο γύρω από την εξαφάνισή του.

Οι ελπίδες για τη λύση του μυστηρίου παραμένουν ζωντανές, με την οικογένεια να απευθύνει έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του νεαρού γιατρού.