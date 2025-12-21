«Θα συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες για τη συνολική ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου» τόνισε.

Συνέντευξη στο libre.gr έδωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Θα συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες για τη συνολική ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου και θα συμμετέχουμε με πνεύμα ανοικτών οριζόντων σε όσους πιστεύουν στη συνεργασία, στην ενότητα, στην προσπάθεια για συγκρότηση προοδευτικής πλειοψηφία. Σε αυτή τη διαδρομή καθοριστικό ρόλο εκτιμώ θα διαδραματίσει και ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος, άφησε εννέα συνεχόμενα τρίμηνα αυξανόμενου ρυθμού ανάπτυξης στην οικονομία και γεμάτα ταμεία με σχεδόν 40 δις για μελλοντικές ταμειακές ανάγκες και κρίσεις όπως συνέβη άλλωστε αμέσως μετά. Ήταν μια κυβέρνηση έντιμη και παράλληλα έλυσε με τη Συμφωνία των Πρεσπών ένα μεγάλο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής για τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια της κυβέρνησης μας» ανέφερε αρχικά.

«Από την πλευρά μας, όπως ανέφερα και παραπάνω, έχουμε λάβει πολλές πρωτοβουλίες προκειμένου να κινηθούμε σε διαφορετική κατεύθυνση. Υπενθυμίζω την πρόταση που καταθέσαμε για την υποψηφιότητα της Λ. Κατσέλη για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε διοργανώσει ή συνδιοργανώσει δεκάδες εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα που έχουν φέρει στο ίδιο τραπέζι πρόσωπα από όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου. Επιπλέον, το περασμένο καλοκαίρι καταθέσαμε από κοινού με τη Νέα Αριστερά μια σημαντική πρόταση νόμου στη Βουλή, που αφορά τις συντάξεις. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να παλεύει για την ενότητα του χώρου. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι η μόνη λύση για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο της χώρας» συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Υπάρχει ανάγκη για μεγάλες συγκλήσεις και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών και πιστεύω ότι όποιος επιμένει σε μια γραμμή περιχαράκωσης και κομματικής καταγραφής θα σαρωθεί από τις εξελίξεις. Μια κοινωνία που όλο και περισσότεροι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις καθημερινές υποχρεώσεις τους, εξοργίζεται ακόμα περισσότερο με τον χορό των εκατομμυρίων για τους φίλους του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Εμάς η προσπάθειά μας είναι η αγανάκτηση και η οργή να μετατραπούν σε ελπίδα και δημιουργική διεκδίκηση».

«Η δημαρχία του Χάρη Δούκα είναι μια έντιμη προσπάθεια που δίνει καθημερινά τη μάχη με τα προβλήματα της πόλης από την πλευρά των δημοτών, κόντρα σε τρικλοποδιές και συμφέροντα που με τον έναν ή άλλο τρόπο διοικούσαν την πόλη για χρόνια. Η πρόκληση της Αθήνας συνιστά μέχρι στιγμής ένα επιτυχημένο εγχείρημα στην Αυτοδιοίκηση, που έχει φέρει κοντά δυνάμεις και ανθρώπους της αυτοδιοίκησης από διαφορετικούς χώρους. Να ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας. Η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να είναι και νικηφόρα και αποτελεσματική, παρά τον καθημερινό πόλεμο που δέχεται από την κυβέρνηση. Εμείς είμαστε εκεί και δίνουμε τη μάχη, με το δικό μας στίγμα και θέσεις» τόνισε.