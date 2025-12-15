Τι ορίζει η εκκλησία για την Θεία Κοινωνία τα Χριστούγεννα 2025, τι πρέπει να γνωρίζουν οι πιστοί.

Η νηστεία των Χριστουγέννων, γνωστή και ως «Μικρή Σαρακοστή», ολοκληρώνεται την παραμονή των Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου 2025, και αποτελεί πνευματική προετοιμασία για τη μεγάλη εορτή της Γέννησης του Χριστού.

Πότε μπορούν να κοινωνήσουν οι πιστοί

Όσοι τήρησαν τη νηστεία έχουν τη δυνατότητα να κοινωνήσουν είτε την παραμονή των Χριστουγέννων είτε ανήμερα των Χριστουγέννων (25 Δεκεμβρίου), ανάλογα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της ενορίας τους και την προσωπική τους προετοιμασία.

Παραμονή Χριστουγέννων (24/12): Σε πολλούς ναούς τελείται Ιερά Αγρυπνία από το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πιστοί μπορούν να προσέλθουν στη Θεία Κοινωνία.

Ανήμερα Χριστουγέννων (25/12): Τελείται πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στην οποία επίσης μπορούν να κοινωνήσουν όσοι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα.

Τι ισχύει για τη νηστεία την παραμονή Χριστουγέννων 2025

Την παραμονή των Χριστουγέννων ήτοι τηρείται αυστηρότερη νηστεία, χωρίς λάδι και κρασί, ως ένδειξη πνευματικής εγρήγορσης πριν από τη μεγάλη δεσποτική εορτή. Η Θεία Κοινωνία δεν συνδέεται μόνο με τη νηστεία, αλλά και με τη μετάνοια, την προσευχή και –όπου κρίνεται απαραίτητο– την εξομολόγηση, σύμφωνα με την καθοδήγηση του πνευματικού κάθε πιστού. Τα Χριστούγεννα αποτελούν κορυφαία στιγμή χαράς και πίστης για την Ορθοδοξία, με τους ναούς να γεμίζουν από πιστούς που προσέρχονται για να συμμετάσχουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να βιώσουν το μήνυμα της Γέννησης του Χριστού.