Η εμφάνιση και τα λόγια του Κωστή Μαραβέγια που βρέθηκε στο πλατό στη θέση της Έλενας Παπαρίζου.

Στη σκηνή του «The Voice» βρέθηκε ξανά το Σάββατο (13/12) ο Κωστής Μαραβέγιας, αναπληρώνοντας την 'Ελενα Παπαρίζου, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, γεγονός που την κράτησε εκτός των τελευταίων battles του μουσικού talent show.

Όπως έγινε γνωστό, λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει, αποφασίστηκε η προσωρινή αντικατάστασή της από έναν παλιό γνώριμο του παιχνιδιού. Τον ρόλο της coach ανέλαβε ο Κωστής Μαραβέγιας, τρεις φορές νικητής του «The Voice», ο οποίος επέστρεψε στο πλατό έπειτα από αρκετά χρόνια.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε ειδική αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου, εξηγώντας τι προηγήθηκε της απόφασης. Ο παρουσιαστής σημείωσε ότι οι διαγωνιζόμενοι είχαν ταξιδέψει από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, είχαν κάνει πρόβες και είχαν οργανώσει τη διαμονή τους, γεγονός που οδήγησε την παραγωγή στην αναζήτηση μιας λύσης. «Σκεφτήκαμε ότι φίλοι είμαστε, οικογένεια είμαστε τόσα χρόνια, μήπως πρέπει να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός φίλου», είπε, αποκαλύπτοντας ότι ο Κωστής Μαραβέγιας αποδέχθηκε αμέσως την πρόταση. «Είπε ότι θα έρθει για την Έλενα, για εμάς, για το παιχνίδι», πρόσθεσε, πριν τον υποδεχτεί στο πλατό.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έκλεισε την αναφορά του με μια ευχή προς την τραγουδίστρια, λέγοντας: «Έλενα, γίνε γρήγορα καλά. Σε αγαπάμε πολύ».

Ο Κωστής Μαραβέγιας εμφανίστηκε συγκινημένος, τονίζοντας ότι θα προτιμούσε η επιστροφή του να γίνει υπό διαφορετικές συνθήκες. «Θα ήθελα η συγκυρία να μην είναι αυτή και να είναι πιο χαρούμενη, αλλά, όπως είπε και ο Γιώργος, η κατάσταση δεν είναι καθόλου σοβαρή και δεν εμπνέει ανησυχία», ανέφερε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι βρίσκεται στο παιχνίδι για να καλύψει όχι μόνο το κενό της Έλενας Παπαρίζου, αλλά και ένα προσωπικό του απωθημένο. «Μου λείψατε. Αισθάνομαι σαν να ξύπνησα μετά από έναν επταετή λήθαργο», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, περιέγραψε με χιούμορ την επιστροφή του στο γνώριμο περιβάλλον του The Voice, δηλώνοντας: «Ξαφνικά βρίσκομαι ξανά σε ένα στούντιο του παιχνιδιού, είμαι στην ομάδα της Έλενας, κάθομαι στην καρέκλα του Σάκη και έχω δίπλα μου… τον Κωστή Μαραβέγια. Σας αγαπώ όλους και δεν το λέω τυπικά, το λέω μέσα από την καρδιά μου».

