Κλειστές ήταν οι τράπεζες Πέμπτη και Παρασκευή ενώ σήμερα, αύριο και την Τετάρτη αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά για να προλάβουν τις πληρωμές μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται το τραπεζικό σύστημα, με τις ημέρες λειτουργίας και τις αργίες για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς να έχουν ήδη καθοριστεί.

Συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα λειτουργήσουν κανονικά τόσο σήμερα και αύριο όσο και την παραμονή Πρωτοχρονιάς, όμως θα παραμείνουν κλειστές την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου. Τελευταία τραπεζική αργία της εορταστικής περιόδου είναι η Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων.

Υπενθυμίζεται ότι για το διάστημα των αργιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω των συστημάτων e-banking, mobile banking και των ΑΤΜ, ωστόσο οι εκτελέσεις εμβασμάτων προς άλλες τράπεζες ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστερήσεις λόγω των επίσημων διατραπεζικών αργιών.