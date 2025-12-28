Δείτε αναλυτικά τον καιρό της Πρωτοχρονιάς, από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Με ισχυρούς ανέμους συνεχίζεται ο καιρός της Κυριακής σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι η ένταση των ανέμων έφτασε στη Θεσσαλονίκη ακόμη και τα 11 μποφόρ.

Δείτε τις μέγιστες ριπές των ανέμων

Πηγή ΕΑΑ, ΕΜΥ

Τη Δευτέρα 29/12 θα έχουμε ηλιοφάνεια, την Τρίτη 30/12 και από νωρίς το μεσημέρι θα έχουμε τοπικές βροχές στα δυτικά, αλλά και στα ανατολικά νησιωτικά και την Κρήτη από το μεσημέρι και μετά.

Την Τετάρτη 31/12 θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και πασπάλισμα στη δυτική Μακεδονία. Βροχές θα έχουμε στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και το κρύο θα είναι έντονο.

Το βράδυ της Τετάρτης θα έχουμε στην Κρήτη βροχές και στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί.

Την πρωτοχρονιά θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια και κρύο λόγω ενός παγερού βοριά.

Δείτε αναλυτικά τον καιρό από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=aLEZhT23tF0}