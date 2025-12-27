Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφορά Αριστεράς/ Δεξιάς είναι «τελικά να τολμάς να λες τα πράγματα με το όνομά τους και να μήν υποκρίνεσαι!».

Την στάση του υπέρ του Ισραήλ και της συμμετοχής του στη Eurovision επανέλαβε ο Άδωνις Γεωργιάδης, συνδέοντας μάλιστα το γεγονός αυτό με τη Φλώρινα για το περιστατικό με τον δήμαρχο που διέκοψε συναυλία των Banda Entopica επειδή τραγούδησαν στα σλάβικα.

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στο Χ, έγραψε ότι «αν και στην ζωή μου από νεαρός είχα συνειδητοποιήσει την αριστερή υποκρισία εν τούτοις ποτέ δεν παύει να με εκπλήσσει. Εδώ και μέρες διάφοροι λογιαριασμοί εδώ, όλοι υποστηρίζοντες την Αριστερά, διαμαρτύρονταν για την παρουσία της Ελλάδος στην Eurovision και την μή αποχώρηση της λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ όπως, ανοήτως έχουν κάνει κάποιες άλλες Χώρες λόγω ιδεολογικής ηγεμονίας της Αριστεράς εκεί».

«Ένα περίεργο πράγμα όμως διότι από προχθές και μετά την παρέμβαση του κ. Δημάρχου Φλωρίνης σε ένα φεστιβάλ τραγουδιού στην Φλώρινα κατά ενός συγκροτήματος που αποφάσισε να τραγουδήσει εκεί ένα σκοπιανό τραγούδι, οι ίδιοι ακριβώς λογαριασμοί γράφουν: ''ντροπή η μουσική είναι μόνον για να ενώνει'' και ''η πολιτική δεν έχει θέση στην Τέχνη'' κλπ… Εμείς λέμε, ''όλα και παντού είναι Πολιτική''» συνέχισε.

«Και στην Eurovision μένουμε και στηρίζουμε το Ισραήλ διότι είναι φίλος και σύμμαχος μας και γουστάρουμε τους Εβραίους και στην Φλώρινα καλώς παρενέβη ο κ. Δήμαρχος διότι δεν θα αφήσουμε μέσα στο σπίτι μας να κάνουν προπαγάνδα εναντίον της Ελλάδος. Αυτή είναι η διαφορά Αριστεράς/Δεξιάς τελικά να τολμάς να λες τα πράγματα με το όνομά τους και να μήν υποκρίνεσαι!» κατέληξε στην ανάρτησή του.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2004932834465648645}

Το περιστατικό στη Φλώρινα

Υπενθυμίζεται πως ο δήμαρχος Φλώρινας διέκοψε συναυλία των Banda Entopica επειδή τραγούδησαν στα σλάβικα, όπως αναφέρει το συγκρότημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου σε νυχτερινό κατάστημα της Φλώρινας με τον δήμαρχο Βασίλη Γιαννάκη να διακόπτει την μπάντα που έπαιζε στο μαγαζί επειδή ερμήνευαν ένα τραγούδι στα σλάβικα.

Οι Banda Entopica, σε ανακοίνωσή τους, αναφέρει πως κατά τη συναυλία τους στη Φλώρινα, τα μέλη της μπάντας δέχθηκαν επιθέσεις και απειλές.

«Συγκεκριμένα ο δήμαρχος επενέβη την ώρα της εργασίας μας, προσβάλλοντας και φωνάζοντας στα μέλη τη μπάντας. Παράλληλα, άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή σπρώχνοντας τον τρομπετίστα μας ενώ απειλούσε ότι θα καλέσει το 100», επισημαίνει το συγκρότημα στην ανακοίνωσή του.

Επιπλέον, οι Banda Entopica αναφέρουν πως ειπώθηκαν από τον δήμαρχο φράσεις όπως «εγώ πληρώνω», «στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια», «ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε σλάβικα;» , ωστόσο όπως αναφέρει η μπάντα, «δεν ήταν προσκεκλημένοι του δημάρχου».

Παράλληλα, οι μουσικοί επισημαίνουν πως «όλα αυτά συνέβησαν την ώρα της εργασίας μας και το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει κάθε εργαζόμενος είναι αδιαπραγμάτευτα σεβασμός στην αξιοπρέπεια, στην τέχνη και στον κόπο του».