Σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας αντιμετωπίζει η πλειονότητα των βιοτεχνών της Θεσσαλονίκης, καθώς έξι στους δέκα δηλώνουν ότι τα διαθέσιμα κεφάλαιά τους επαρκούν το πολύ για έναν μήνα. Η παρατεταμένη ακρίβεια και το αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων έχουν οδηγήσει πολλούς επαγγελματίες σε αδυναμία κάλυψης βασικών υποχρεώσεων, όπως η πληρωμή δόσεων, εισφορών στον ΕΦΚΑ, λογαριασμών κοινής ωφέλειας, αλλά ακόμη και μισθών.

Τα ανησυχητικά αυτά ευρήματα προκύπτουν από το δίμηνο Οικονομικό Βαρόμετρο που εκπόνησε η εταιρεία Interview για λογαριασμό του Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και αφορά το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. Στην ηλεκτρονική έρευνα συμμετείχαν συνολικά 455 επιχειρήσεις-μέλη του ΒΕΘ, αποτυπώνοντας την πραγματική εικόνα του μικρομεσαίου επιχειρείν στην πόλη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ακρίβεια αντανακλάται κυρίως στο αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως απάντησε το 53% των συμμετεχόντων, ενώ το 33% τη συνδέει με την περαιτέρω επιδείνωση της έλλειψης ρευστότητας. Παράλληλα, το 9% θεωρεί ότι επηρεάζει άμεσα την αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων, το 2% τον περιορισμό της εξωστρέφειας και το 3% δηλώνει ότι έχει άλλες επιπτώσεις.

Ως σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις τους, το 37% των ερωτηθέντων αναφέρει την υψηλή φορολογία, ενώ ακολουθούν η γενικότερη ακρίβεια με 18%, το υψηλό κόστος ενέργειας και καυσίμων με 14%, η μειωμένη ζήτηση με 13%, η δυσκολία εύρεσης προσωπικού με 10% και το κόστος πρώτων υλών με 8%.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τη ρευστότητα, καθώς το 30% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι διαθέτει κεφάλαια που επαρκούν μόλις για έναν μήνα, το 26% δεν έχει καθόλου ρευστότητα, το 23% καλύπτει ανάγκες έως τρεις μήνες και μόνο το 21% δηλώνει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει για διάστημα έως έξι μηνών.

Την ίδια στιγμή, το λειτουργικό κόστος καταγράφει εκρηκτική άνοδο το 2025 σε σύγκριση με το 2024. Το 22% των επιχειρήσεων αναφέρει αύξηση άνω του 30%, το 25% αύξηση από 20% έως 30%, το 38% από 10% έως 20%, ενώ μόλις το 15% κάνει λόγο για μικρότερη άνοδο της τάξης του 5% έως 10%.

Οι οικονομικές πιέσεις αποτυπώνονται και στις καθημερινές υποχρεώσεις των βιοτεχνών. Το 22% δυσκολεύεται να πληρώσει λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, το 20% προμηθευτές, αντίστοιχο ποσοστό εισφορές στον ΕΦΚΑ, το 10% δόσεις και το 8% μισθούς, ενώ ένα 20% δηλώνει ότι δεν αντιμετωπίζει καμία δυσκολία.

Παρά το δύσκολο περιβάλλον, σχεδόν οι μισοί επιχειρηματίες, σε ποσοστό 48%, χαρακτηρίζουν την κατάσταση της επιχείρησής τους ικανοποιητική, το 27% καλή και το 25% κακή. Για το επόμενο εξάμηνο, το 54% εκτιμά ότι η κατάσταση θα παραμείνει αμετάβλητη, το 21% αναμένει βελτίωση και το 25% προβλέπει επιδείνωση. Σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, το 82% σκοπεύει να διατηρήσει το υπάρχον προσωπικό, το 10% σχεδιάζει προσλήψεις, ενώ το 8% εξετάζει απολύσεις.

Σε επίπεδο τζίρου, το 46% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι παρέμεινε σταθερός, το 40% κατέγραψε αύξηση και το 14% μείωση. Τέλος, ο δείκτης οικονομικής συγκυρίας εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένος στο 5,1% το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου, από 5,3% το προηγούμενο δίμηνο, παραμένοντας ωστόσο χαμηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, όταν βρισκόταν στο 5,9%.