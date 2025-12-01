Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι δικηγόροι και επαγγελματίες υγείας αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρανομία.

Αθώοι κρίθηκαν συνολικά 1.061 κατηγορούμενοι στη δίκη που εκδικάστηκε στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Μυτιλήνης τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, σχετικά με τις καταγγελίες για ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις αλλοδαπών αιτούντων άσυλο κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019. Στο εδώλιο είχαν παραπεμφθεί 1.052 αιτούντες άσυλο, που στο μεταξύ έχουν φύγει από τη Λέσβο και τη χώρα, καθώς και 9 Έλληνες υπήκοοι: δικηγόροι, ψυχίατροι, ψυχολόγοι και διερμηνέας. Παρόντες εμφανίστηκαν μόλις επτά.

Η διαδικασία ξεκίνησε με σειρά ενστάσεων ακυρότητας για το κλητήριο θέσπισμα, με συνηγόρους να κάνουν λόγο για τυπικές ελλείψεις, αοριστία και μη πλήρωση των διαδικαστικών προϋποθέσεων. Το δικαστήριο, ωστόσο, απέρριψε όλες τις ενστάσεις.

Οι καταθέσεις των μαρτύρων

Πρώτος κατέθεσε αστυνομικός του Τμήματος Αλλοδαπών, ο οποίος ανέφερε ότι το 2019 παρατηρήθηκε «ανεξήγητη» αύξηση γνωματεύσεων για μετατραυματικό στρες, με πλήθος σχεδόν όμοιων βεβαιώσεων από συγκεκριμένη ψυχολόγο. Όπως είπε, οι συνεδρίες διαρκούσαν περίπου δέκα λεπτά και γίνονταν χωρίς διερμηνέα. Οι γνωματεύσεις –538 στον αριθμό σύμφωνα με την καταμέτρηση της ΕΛ.ΑΣ.– αξιοποιούνταν για την αναγνώριση ευαλωτότητας και τη μετακίνηση των αλλοδαπών εκτός Λέσβου.

Δεύτερος μάρτυρας, από το Τμήμα Ασφαλείας, έκανε λόγο για πληροφορίες ύπαρξης «δρομολογητών» που καθοδηγούσαν την έκδοση γνωματεύσεων ώστε οι αιτούντες να αρθούν από τον γεωγραφικό περιορισμό. Όπως είπε, το διάστημα Ιουλίου – Νοεμβρίου 2019 εκδόθηκαν περίπου 700 γνωματεύσεις ιδιωτών.

Τρίτη μάρτυρας, ψυχολόγος του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, τόνισε ότι για πλήρη αξιολόγηση απαιτούνται 2–3 συνεδρίες και ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Κατέθεσε επίσης ότι αρκετοί από τους κατηγορούμενους στρατιωτικούς ψυχιάτρους δεν φαίνεται να είχαν οικονομικό κίνητρο.

Οι απολογίες και οι τοποθετήσεις της υπεράσπισης

Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι δικηγόροι και επαγγελματίες υγείας αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρανομία. Ένας δικηγόρος έκανε λόγο για «καταστροφή της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής», ενώ άλλοι ψυχίατροι υποστήριξαν ότι η εξέταση μπορεί να γίνει και σε μία συνεδρία, ιδίως όταν υπάρχει γνώση της γλώσσας.

Η συνήγορος Ειρήνη Σταματέλλη υπογράμμισε ότι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ασύλου δεν είχαν επιστημονική επάρκεια να κρίνουν ιατρικά τις γνωματεύσεις, ενώ έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενο δημόσιο θόρυβο με «κραυγές περί κυκλωμάτων» που δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ. Αντίστοιχα, ο συνήγορος Γιάννης Πετρέλλης χαρακτήρισε τη δίκη «καθρέφτη των παθογενειών του συστήματος».

Η πρόταση του Εισαγγελέα και η απόφαση

Ο εισαγγελέας αναγνώρισε ότι υπήρξαν σοβαρές πλημμέλειες στις διαδικασίες και στην προδικασία –απουσία διερμηνέων, ελλιπείς συνεδρίες, μη ύπαρξη άδειας σε ιδιώτες ψυχολόγους– όμως τόνισε ότι δεν διατάχθηκαν ποτέ πραγματογνωμοσύνες για να διαπιστωθεί η ακρίβεια των γνωματεύσεων. Οι αμφιβολίες, όπως είπε, «λειτουργούν υπέρ των κατηγορουμένων», προτείνοντας την απαλλαγή όλων.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση και έκρινε αθώους και τους 1.061 κατηγορούμενους για όλες τις πράξεις: διευκόλυνση παράνομης διαμονής, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδή ιατρική πιστοποίηση, καθώς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Με την απόφαση αυτή κλείνει μια πολυετής και πολυσύνθετη υπόθεση, η οποία από το 2019 είχε δημιουργήσει τεράστιο διαχειριστικό και οικονομικό βάρος στις αρχές, αλλά κατέληξε χωρίς ενοχή για κανέναν από τους κατηγορούμενους.

