Πέρυσι, τον Σεπτέμβριο ο 44χρονος είχε βουτήξει στα νερά του λιμανιού της Μυτιλήνης διασώζοντας από πνιγμό 71χρονη.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Μυτιλήνη.

Χθες Σάββατο, 44χρονος εργάτης αλβανικής καταγωγής, γνωστός στην κοινωνία της Μυτιλήνης ως ο «Μάριος» έπεσε από την στέγη οικοδομής με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο «Μάριος» ήταν γνωστός και αγαπητός στο νησί καθώς εργάζονταν για πολλά χρόνια στην εστίαση, ενώ δούλευε και σε οικοδομικές εργασίες.

Πέρυσι, τον Σεπτέμβριο ο 44χρονος είχε βουτήξει στα νερά του λιμανιού της Μυτιλήνης διασώζοντας από πνιγμό 71χρονη.

Το Παλλεσβιακό Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο διοργανώνει σήμερα Κυριακή 16 Νοέμβρη, στις 12 το μεσημέρι, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Σαπφούς.