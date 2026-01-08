«Την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βαραίνει η ευθύνη για τους εκατοντάδες νεκρούς και πολύ σοβαρά τραυματίες στους χώρους δουλειάς.»

Η Έφη Αχτσιόγλου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, σχολιάζοντας τα εργατικά δυστυχήματα του 2025, τόνισε ότι ο απολογισμός είναι τραγικός καθώς 201 εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και 332 τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με στοιχεία της ΟΣΕΤΕΕ.

Όπως επεσήμανε οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν ολέθριες συνέπειες για τους εργαζόμενους. Η πλήρης απαξίωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), οι ανεπαρκείς έλεγχοι στους χώρους εργασίας, η ασυδοσία στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, η κανονικοποίηση της 13ωρης εργασίας και των απλήρωτων υπερωριών, η διάλυση των συλλογικών συμβάσεων και η προώθηση φθηνής εργασίας χωρίς δικαιώματα δημιουργούν συνθήκες υψηλού κινδύνου για τους εργαζόμενους.

«Η Νέα Δημοκρατία φέρει την πολιτική ευθύνη για τους εκατοντάδες νεκρούς και σοβαρά τραυματίες στους χώρους δουλειάς», κατέληξε η κ. Αχτσιόγλου, ζητώντας άμεση λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων.