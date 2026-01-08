Τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα το 2025.

Η ανεξάρτητη έρευνα της ΟΣΕΤΕΕ φέρνει στο φως αποκαλυπτικά στοιχεία της τραγικής κατάστασης που επκρατεί στους εργασιακούς χώρους.

Σύμφωνα με αυτήν τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους στη δουλειά, ενώ άλλοι 332 τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά.

Τα τελικά στοιχεία θα ανακοινωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου όταν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των περιστατικών και η διερεύνηση υποθέσεων που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ή δεν έχουν καταγραφεί από τις αρχές έως σήμερα.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, αναφέρει:

«Πλήρως απογοητευτική και τρομακτική, αλλά απολύτως αναμενόμενη καθώς ορίζεται από τις αντεργατικές πολιτικές με κορωνίδα την 13ωρη εργασία την ημέρα και την έλλειψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είναι η εικόνα των θανάτων στην εργασία για το 2025 στη χώρα μας και χαρακτηρίζεται με τυπικούς, αλλά και ουσιαστικούς όρους ως ανθρωπιστική κρίση. Επιδεινώνεται από τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών, τη συστηματική υποκαταγραφή και την ανυπαρξία τριμερούς κοινωνικού διαλόγου.

Η κλιμάκωση ήταν κάτι που προβλέψαμε από το 2022, ενώ είχαμε εκτιμήσει από τον Μάρτιο του 2025 το σπάσιμο του ορίου των 200 θανάτων για το 2025. Δυστυχώς ο πρόσφατος εργασιακός νόμος, αντί να αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό, εισάγει ρυθμίσεις που κάνουν τον εργασιακό βίο στη χώρα μας ακόμα πιο αφόρητο».