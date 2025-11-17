Η αυστηρή πολιτική της Δανίας για το μεταναστευτικό «εμπνέει» τώρα τη Μεγάλη Βρετανία.

Οι αιτούντες άσυλο στη Μεγάλη Βρετανία θα μπορούσαν να υποχρεώνονται στο εξής να παραδίδουν κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα για να καλύψουν τα έξοδα της διαδικασίας των αιτήσεών τους.

Η ιδέα αυτή αποτελεί ένα ακόμη «δάνειο» της δανέζικης εργαλειοθήκης για το άσυλο, σε μια προσπάθεια να μειωθεί ο αριθμός των προσφύγων που έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε δηλώσεις του προς τα μέσα πριν από την επίσημη ανακοίνωση των εκτεταμένων αλλαγών στην πολιτική ασύλου τη Δευτέρα, ο Βρετανός υπουργός Άλεξ Νόρις ανέφερε ότι η νέα ρύθμιση δεν θα αφορά τις βέρες, αλλά κοσμήματα χωρίς συναισθηματική αξία.

Ενώ η Βρετανή υπουργος Εσωτερικών παρουσίασε τις αλλαγές ως τον μόνο τρόπο να αντιμετωπιστούν οι «σκοτεινές δυνάμεις… που υποδαυλίζουν την οργή» σχετικά με τη μετανάστευση, αρκετοί βουλευτές του Εργατικού Κόμματος φαίνεται να διαφωνούν με ορισμένες από τις προτάσεις - με τουλάχιστον έναν υπουργό να απειλεί με πιθανή παραίτηση.

Ο Νόρις υπερασπίστηκε την κατάσχεση πολύτιμων αντικειμένων από πρόσφυγες, δηλώνοντας στο Sky News: «Προς το παρόν, το βρετανικό κοινό πληρώνει δισεκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο για να στηρίξει όσους αιτούνται άσυλο ή όσους έχουν ήδη απορριφθεί».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είναι σωστό αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν χρήματα σε τράπεζα ή περιουσιακά στοιχεία όπως αυτοκίνητα ή ηλεκτρικά ποδήλατα, να συνεισφέρουν. Όχι, δεν πρόκειται να παίρνουμε οικογενειακά κειμήλια στα σύνορα. Αλλά… οι άνθρωποι έχουν αυτοκίνητα, έχουν ηλεκτρικά ποδήλατα. Αυτά είναι περιουσιακά στοιχεία που θα πρέπει να συνεισφέρουν στο κόστος των παροχών.»

Σε ερώτηση αν μπορούν να ληφθούν κοσμήματα χωρίς συναισθηματική αξία, ο Νόρις απάντησε ότι οι πολίτες θα πρέπει να περιμένουν μέχρι η Σαμπάνα Μαχμούντ να παρουσιάσει τα σχέδιά της στη Βουλή των Κοινοτήτων τη Δευτέρα το απόγευμα.

Ο Nόρις επιβεβαίωσε επίσης ότι οι χώρες που αρνούνται να επαναπατρίσουν πολίτες που αιτούνται άσυλο θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν διπλωματικές κυρώσεις, όπως περιορισμούς στις βίζες. Σημειώσεις προς τον Τύπο έχουν αναφέρει την Αγκόλα, τη Ναμίμπια και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ως πιθανούς στόχους.

«Υπάρχει σημαντικός αριθμός ανθρώπων που έχουν περάσει από το σύστημα – έχουν έρθει στη χώρα, η αίτηση ασύλου τους απορρίφθηκε, έχουν ασκήσει έφεση, απορρίφθηκε και τώρα βρίσκονται σε στέγη που πληρώνεται από τον Βρετανό φορολογούμενο, χωρίς προοπτική. Τραγικό για αυτούς, τραγικό και για εμάς συλλογικά. Αλλά η χώρα προέλευσης, που είναι ασφαλής και με την οποία συχνά έχουμε συμφωνία επιστροφής, δεν κάνει το καθήκον της να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε τους πολίτες της.»

Η Μαχμούντ επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι οι πρόσφυγες θα μπορούσαν να επιστραφούν αν η χώρα τους δεν θεωρείται πλέον επικίνδυνη, με αναθεώρηση της κατάστασής τους κάθε 30 μήνες, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με μικρά παιδιά που φοιτούν σε σχολείο.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει τώρα νομοθεσία για αυστηρότερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου σχετικά με την οικογενειακή ζωή, διευκολύνοντας περισσότερες απελάσεις ατόμων με μέλη οικογένειας που παραμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ορισμένοι βουλευτές και υπουργοί εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία για τα σχέδια αύξησης των απελάσεων οικογενειών προσφύγων, ενώ φιλανθρωπικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει «άλλο σκάνδαλο Windrush» - αφήνοντας τους πρόσφυγες σε σχεδόν μόνιμη αβεβαιότητα, με τα παιδιά να κινδυνεύουν να απομακρυνθούν από τα σχολεία τους και τους ενήλικες να αδυνατούν να χτίσουν καριέρες, δυσκολεύοντας περαιτέρω την ενσωμάτωσή τους.

Πηγή: Guardian