Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA, τρεις πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ισραήλ στον παλαιστινιακό καταυλισμό.

Τουλάχιστον 11 άτομα σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στου Ισραήλ σε έναν παλαιστινιακό καταυλισμό προσφύγων στο νότιο Λίβανο την Τρίτη.

Ήταν η πιο θανατηφόρα επίθεση στον Λίβανο από την εποχή που έγινε εκεχειρία στον πόλεμο Ισραήλ - Χεζμπολάχ πριν από ένα χρόνο.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο του Λιβάνου ανέφερε ότι τέσσερα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν στην επίθεση που στόχευε το κέντρο της δομής.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA, τρεις πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από το Ισραήλ ωστόσο ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι η επίθεση στόχευε μέλη της Χαμάς που βρίσκονταν εκεί.

Σε ανάρτησή τους οι IDF ανέφεραν πως «το συγκρότημα χρησιμοποιήθηκε από τρομοκράτες της Χαμάς για εκπαίδευση και ασκήσεις με σκοπό τον σχεδιασμό και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον στρατευμάτων του Ισραηλινού στρατού και του Κράτους του Ισραήλ. Πριν από την επίθεση, ελήφθησαν αρκετά μέτρα για τον μετριασμό των ζημιών που προκλήθηκαν σε αμάχους».

Mε πληροφορίες του AP/Anadolu