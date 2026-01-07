Η κυβέρνηση οφείλει άμεσες εξηγήσεις σημειώνει η Νέα Αριστερά.

Οι αποκαλύψεις της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, που ανέδειξε χθες το Dnews για παρασκηνιακή εμπλοκή στενών συνεργατών του Προέδρου του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις. Σύμφωνα μάλιστα με τη Νέα Αριστερά, αυτές οι αποκαλύψεις απαιτούν άμεσες απαντήσεις από την ελληνική κυβέρνηση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Νέα Αριστερά «το δημοσίευμα αποκαλύπτει απειλές, παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις και μια συνολικότερη εικόνα αδιαφανούς πολιτικής διαπλοκής γύρω από τον ισραηλινό κρατικό μηχανισμό».

Και σημειώνει: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει καθαρά:

– Υπήρξε ή όχι εμπλοκή Ισραηλινών συμβούλων σε προεκλογικές δραστηριότητες της Νέα Δημοκρατία;

– Ποιος έδωσε την πολιτική έγκριση για μυστικές επαφές όπως του κ. Παπασταύρου και άλλων, με πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με το ισραηλινό πολιτικό κατεστημένο;

– Τι είδους υπηρεσίες παρασχέθηκαν στον τομέα της «διαδικτυακής επιρροής» και με ποιο θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο;

– Πώς διασφαλίστηκε ότι δεν υπήρξε παραβίαση της εκλογικής νομοθεσίας και της εθνικής κυριαρχίας;»

Τέλος η Νέα Αριστερά ζητά να δώσει εξηγήσεις ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Παπασταύρου και όποιος άλλος εμπλεκόμενος. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με μυστικούς συμβούλους, σκιώδεις συμφωνίες και ξένες παρεμβάσεις.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Η εικόνα που αναδύεται είναι βαθιά ανησυχητική. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται πολιτικά δέσμιος και ελεγχόμενος από την πολιτική ηγεσία ενός κράτους που διεθνώς κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου και κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Η άκριτη ευθυγράμμιση της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος του Ισραήλ, είτε στην εξωτερική πολιτική είτε –όπως φαίνεται πλέον– και στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι, εκθέτει τη χώρα και υπονομεύει τη δημοκρατία.

Η Νέα Αριστερά ζητά να δώσει εξηγήσεις ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Παπασταύρου και όποιος άλλος εμπλεκόμενος. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με μυστικούς συμβούλους, σκιώδεις συμφωνίες και ξένες παρεμβάσεις».