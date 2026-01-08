Η κυβέρνηση έχει δείξει πολύ μεγάλη ανοχή στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Π. Μαρινάκης.

Για να είμαστε ειλικρινείς, η κυβέρνηση έχει δείξει πολύ μεγάλη ανοχή στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, καλώντας την ΕΛ.ΑΣ. «να κάνει τη δουλειά της», την ώρα που οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα κλιμακώνουν τον αγώνα τους.

«Σε περίπτωση που γίνει προσπάθεια να κλείσουν παρακαμπτήριες οδοί και να κλείσουν κρίσιμες υποδομές, όπως λιμάνια, θα επέμβει η πολιτεία άμεσα», τόνισε.

«Οι εξαγγελίες έγιναν, αυτά είναι τα μέτρα», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για άλλα μέτρα», αλλά... «ο διάλογος είναι αναγκαίος».

«Έγινε μια επιλογή εκτόνωσης, με συνέπεια να ταλαιπωρηθούν χιλιάδες συμπολίτες μας την περίοδο των εορτών, αλλά νομίζω ότι έφθασε ο κόμπος στο χτένι. Η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της, όπως επιχειρησιακά εκείνη επιλέξει», πρόσθεσε.