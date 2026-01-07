Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να μην καταστείλουν τις διαμαρτυρίες, κάνοντας διάκριση μεταξύ ειρηνικών διαδηλωτών και ένοπλων «ταραξιών».

Ο αρχηγός του ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν θα μείνει άπραγο και δεν θα επιτρέψει τις απειλές από εξωτερικές δυνάμεις, καθώς ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν υποστηρίξει δημόσια τις αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεωρεί την κλιμάκωση της εχθρικής ρητορικής κατά του ιρανικού έθνους απειλή και δεν θα ανεχθεί τη συνέχισή της χωρίς να απαντήσει», είπε ο στρατηγός Αμίρ Χαταμί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε να επέμβει στρατιωτικά στο Ιράν εάν σκοτωθούν διαδηλωτές, ενώ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την «αλληλεγγύη» του προς τους διαμαρτυρόμενους διαδηλωτές.

Είχε προηγηθεί η ωμή παρέμβαση της ισραηλινής Μοσάντ, καλώντας τους ιρανούς διαδηλωτές να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και διαβεβαιώνοντάς τους ότι «είμαστε μαζί σας».

{https://www.youtube.com/watch?v=TqcvfZkzZwc}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια στιγμή, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να μην καταστείλουν τις διαμαρτυρίες, κάνοντας διάκριση μεταξύ ειρηνικών διαδηλωτών και ένοπλων «ταραξιών».

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από την Τεχεράνη, όπου οι έμποροι έκλεισαν τα καταστήματά τους για να διαμαρτυρηθούν για την άνοδο του πληθωρισμού και την οικονομική ύφεση. Στη συνέχεια το κίνημα εξαπλώθηκε στα πανεπιστήμια και στην υπόλοιπη χώρα.

Η αμφισβήτηση εκδηλώνεται σε διαφορετικούς βαθμούς, σε περίπου 40 πόλεις, κυρίως μικρές και μεσαίες, οι οποίες βρίσκονται κυρίως στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις και τα μέσα ενημέρωσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=bnhJ7bPySdY}

Με πληροφορίες από Times of Israel