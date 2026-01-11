Όσα αναφέρει σε ανάρτησή του για τον Νομό Αχαΐας.

Στην Πάτρα βρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, καλεσμένος του επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, σε μια εκδήλωση η οποία έλαβε χώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης.

Ο ίδιος σε ανάρτησή του σημειώνει: «Στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας, στην οποία μου έκανε την τιμή να με προσκαλέσει το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Εκτός από τις ευχές για το 2026, είχα την ευκαιρία να αναφερθώ στις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες του Νομού Αχαίας, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν και να αναλύσω τι πράττουμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με τη μεγάλη μεταρρύθμιση «Ατζέντα 2030» στις Ένοπλες Δυνάμεις».

{https://x.com/nikosdendias/status/2010327320087671012}