Όσα εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης μπαίνει η τεχνητή νοημοσύνη. Μεταφράσεις και πρακτικά στις δίκες με ΑΙ, εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

«Εγκαθιστούμε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα παίρνουν τα ανεπίσημα πρακτικά μέσα σε 24 ώρες και τα επίσημα σε 3 μέρες. Επίσης με σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα δίνεται και βοήθεια σε μεταφράσεις στα ποινικά και αστικά δικαστήρια και αυτό είναι που γίνεται για πρώτη φορά ίσως παγκοσμίως», τόνισε ο κ. Φλωρίδης ο οποίος ανακοίνωσε επίσης πως από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα εφαρμόζεται ο ψηφιακός φάκελος για τις κτηματολογικές διαφορές.

Αποτιμώντας δε τα αποτελέσματα των αλλαγών που έχουν ήδη γίνει με το νέο δικαστικό χάρτη, ο κ. Φλωρίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος πως το 2026 στην Αθήνα θα εκκαθαριστούν περίπου 15.000 υποθέσεις εμπορικού και ενοχικού δικαίου ενώ «το 2027 θα πιάσει και η Αθήνα το μέσο όρο και θα είμαστε κάτω από το μέσο όρο χώρων συμβουλίων Ευρώπης. Από τις περίπου 1.500 μέρες θα έχουμε πέσει στις 650 μέρες».

Τα Τέμπη

Ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην υπόθεση των Τεμπών επαναλαμβάνοντας την άποψη που έχει ήδη εκφράσει πολλές φορές πως «μερικοί ήθελαν να μην ξεκινήσει αυτή η δίκη», λέγοντας μεταξύ άλλων: «Εμφανίστηκε ότι υπήρχε συγκαλυπτόμενο έγκλημα από την κυβέρνηση με τη μεταφορά δήθεν παράνομου φορτίου, όλη αυτή ήταν μια απάτη από έξω….

Αυτό ήταν συνωμοσία κανονικά απέναντι στη χώρα. Και επιχειρήθηκε να εμφανιστεί ότι η Δικαιοσύνη βάζει πλάτη. Ο ελληνικός λαός όμως το κατάλαβε, αλλά έχουν μείνει τα απόνερα. Έγινε ένας τεράστιος αγώνας για να μην κλείσει η δικογραφία και να μην ξεκινήσει η δίκη. Αυτή η διαρκής πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας μέσα από την ποινική εξέλιξη δημιουργούσε φόβο σε αυτούς τους συνωμότες ότι όλα θα βγουν στο φως με τη δημόσια διαδικασία.

Αυτό ήθελαν να αποφύγουν. Η Δικαιοσύνη απάντησε. Και τώρα που τα στοιχεία έρχονται στη φόρα αποκαλύπτεται τι είχε συμβεί. Όλοι οφείλουμε να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη έξω από τους πολιτικούς ανταγωνισμούς. Κριτική μπορούμε να ασκούμε, όχι όμως συνολική απαξίωση της Δικαιοσύνης».

Η κόντρα δικαστών και δικηγόρων

Αναφερόμενος επίσης ο κ. Φλωρίδης στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, προσπάθησε να λειτουργήσει συμβιβαστικά, κάνοντας λόγο για ελάχιστες περιπτώσεις δικηγόρων που ξεφεύγουν του θεσμικού τους ρόλου.

«Εμείς πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα θέματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο που θα βοηθήσει αποτελεσματικά της λειτουργία της Δικαιοσύνης. Αν πέντε γνωστοί δικηγόροι από τους τόσους χιλιάδες οδηγήσουν σε τέτοια αντιπαράθεση θα έχουν καταφέρει το σκοπό τους… Εμείς θα πάρουμε τις πρωτοβουλίες που μας αναλογούν για να επέλθει ομαλότητα».

«Μάθαμε για πολλά χρόνια να υφιστάμεθα διαπόμπευση και εξευτελισμούς σαν να είναι αυτός ο ρόλος του δικαστή σε ένα κράτος. Να γίνεται η βαλβίδα εκτόνωσης για δικηγόρους που επιχειρούν σόου και δημοφιλία. Ο πασιφισμός και η έκκληση «να πέσουν οι τόνοι» δεν λύνει το πρόβλημα. Είναι μια πράξη συμβιβασμού με την ασχήμια, ένα μάθημα υποταγής και δικαιολόγησής της ως δήθεν απόδειξη σωφροσύνης.

Τέτοιες εκκλήσεις ακούσαμε πολλές στο παρελθόν, όμως η κατάσταση δεν άλλαξε. Και δεν πρόκειται να αλλάξει εάν δεν δούμε κατάματα την πραγματικότητα και δεν έχουμε το θάρρος να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μας», τόνισε, στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης.

Απευθυνόμενος μάλιστα ο κ. Σεβαστίδης στον υπουργό Δικαιοσύνης, ανέφερε:

«Κύριε υπουργέ σας ζητούμε ενόψει και των μεγάλων δικών που έχουμε μπροστά μας, να προχωρήσετε άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση. Μην αφήνετε να εκτεθεί άλλο η Δικαιοσύνη διεθνώς, μην αφήνετε τους δικαστικούς λειτουργούς εκτεθειμένους απέναντι σε μια μικρή μειοψηφία δικηγόρων. Έχετε την πρότασή μας. Είναι ώριμες οι συνθήκες να λυθεί οριστικά αυτή η εκκρεμότητα με το παρελθόν».

Τα εγκλήματα του λευκού κολάρου

Σχολιάζοντας δε την κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, τόνισε: «Οι συνάδελφοι παλεύουν μόνοι τους αλλά παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλουν και την καλή θέληση, ο αγώνας πολλές φορές είναι άνισος. Η εγκληματικότητα του λευκού κολάρου μένει στην αφανή ζώνη, αποθρασύνει τους υπαίτιους, προκαλεί την κοινωνία και αυξάνει την δυσπιστία στην απόδοση του συστήματος...

Εμπεδώθηκε η αντίληψη στον λαό πως η ποινική δικαιοσύνη δεν αποδίδεται με ίδιους όρους και όσο εύκολα καταδικάζεται ένας απλός πολίτης τόσο δύσκολα συμβαίνει αυτό με πολιτικά πρόσωπα και ισχυρούς επιχειρηματίες. Η διαπίστωση αυτή δεν είναι ούτε καινοφανής ούτε άστοχη. Ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα η οποία έχει συγκεκριμένες αιτίες».