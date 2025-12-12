Ποιες παρτίδες του προϊόντος «Oreo Cheesecakes» ανακαλεί ο ΕΦΕΤ.

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδες του προϊόντος «Oreo Cheesecakes» και προειδοποιεί να μην το καταναλώσουν όσοι είναι αλλεργικοί στους καρπούς με κέλυφος.

Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ διαπίστωσε ότι στο προϊόν «Oreo Cheesecakes» σε συσκευασία των 2x80 γρ. (κατεψυγμένο προϊόν), δεν αναγραφόταν στα ελληνικά ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος», προειδοποίηση που αναγραφόταν στα αγγλικά.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση των παρτίδων του προϊόντος που δεν αναφέρουν στην επισήμανση ότι «μπορεί να περιέχει ίχνη από καρπούς με κέλυφος» και οι σχετικοί έλεγχοι είναι σε εξέλιξη.

Εξάλλου, ο ΕΦΕΤ καλεί όσους είναι αλλεργικοί στους καρπούς με κέλυφος και έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν.