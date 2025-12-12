Οι φωτογραφίες του Επστάιν αποτελούν μέρος υλικού με «πάνω από 95.000» φωτογραφίες που εξετάζει η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Οι Δημοκρατικοί από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής έδωσαν στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες του εκλιπόντα, καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα δισεκατομμυριούχου, Τζέφρι Επστάιν με ισχυρές προσωπικότητες ανάμεσά τους και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι φωτογραφίες αποτελούν μέρος υλικού με «πάνω από 95.000» φωτογραφίες που εξετάζει η Επιτροπή ενώ αναμένεται να δημοσιευτούν ακόμα περισσότερες τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Οι νέες αυτές φωτογραφίες δεν είναι το αρχείο του Επστάιν που το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διέταξε να δημοσιευτούν έως τις 19 Δεκεμβρίου.

Στις φωτογραφίες απεικονίζονται μεταξύ άλλων οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον.

Ο Τραμπ απεικονίζεται με αρκετές γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα είναι καλυμμένα ενώ ο Κλίντον εμφανίζεται επίσης σε φωτογραφίες με τον Επστάιν και τη συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία όπως ημερομηνία ή ώρα, που τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες.

Εκτός από τους Τραμπ και Κλίντον στις φωτογραφίες απεικονίζεται ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ Στιβ Μπάνον, ο Γούντι Άλεν, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο Μπιλ Γκέιτς, ο Αμερικανός οικονομολόγος Λάρι Σάμερς, ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς και ο πρίγκιπας Άντριου.

{https://twitter.com/OversightDems/status/1999498082493280689}

{https://twitter.com/SkyNews/status/1999510605779059108}