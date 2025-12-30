Εκατοντάδες δημοφιλή προϊόντα σούπερ μάρκετ και φαρμακείων - από είδη μαναβικής και τροφές έως καλλυντικά και φάρμακα - ανακαλούνται στις ΗΠΑ λόγω κακών συνθηκών υγιεινής σε κέντρο διανομής.

Η Gold Star Distribution, Inc. ανακαλεί όλα τα προϊόντα της στις ΗΠΑ που υπάγονται στη ρύθμιση του FDA, λόγω παρουσίας μόλυνσης από τρωκτικά και πτηνά.

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, άτομα που χειρίζονται ή καταναλώνουν τα προϊόντα ενδέχεται να αρρωστήσουν σοβαρά λόγω επιμόλυνσης από παράσιτα, συμπεριλαμβανομένων τρωκτικών, πτηνών και εντόμων.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) διαπίστωσε ότι η εγκατάσταση λειτουργούσε υπό ανθυγιεινές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας περιττωμάτων τρωκτικών, ούρων τρωκτικών και περιττωμάτων πτηνών σε χώρους όπου αποθηκεύονταν ιατροτεχνολογικά προϊόντα, φάρμακα, τρόφιμα για ανθρώπους, τροφές για κατοικίδια και καλλυντικά.

Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο τα προϊόντα που φυλάσσονταν στην εγκατάσταση να έχουν μολυνθεί με ακαθαρσίες και επιβλαβείς μικροοργανισμούς.

Προϊόντα που διατηρούνται υπό ανθυγιεινές συνθήκες μπορεί να μολυνθούν μέσω επαφής με μολυσμένες επιφάνειες ή μέσω έκθεσης σε αιωρούμενα σωματίδια που σχετίζονται με ζωικά απόβλητα. Η έκθεση σε μολυσμένα προϊόντα μπορεί να ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας βακτηριακής μόλυνσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ασθένεια ή λοίμωξη, όπως σαλμονέλα. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τα τρωκτικά, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής παρουσίας σαλμονέλας.

Η χρήση ή κατανάλωση των επηρεαζόμενων προϊόντων ενδέχεται να παρουσιάζει κίνδυνο ασθένειας λόγω της πιθανής παρουσίας σαλμονέλας, ενός μικροοργανισμού που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές και ενίοτε θανατηφόρες λοιμώξεις σε βρέφη, μικρά παιδιά, ευπαθή ή ηλικιωμένα άτομα, εγκύους, άτομα με προϋπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις (π.χ. ασθενείς με καρκίνο που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία) και άλλα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Υγιή άτομα που μολύνονται με σαλμονέλα συχνά εμφανίζουν πυρετό, διάρροια (η οποία μπορεί να είναι αιματηρή), ναυτία, εμετό και κοιλιακό πόνο. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η λοίμωξη από σαλμονέλα μπορεί να οδηγήσει στη διείσδυση του μικροοργανισμού στην κυκλοφορία του αίματος και να προκαλέσει σοβαρότερες παθήσεις, όπως λοιμώξεις αρτηριών (π.χ. μολυσμένα ανευρύσματα), ενδοκαρδίτιδα και αρθρίτιδα.

Επιπλέον, προϊόντα μολυσμένα με ακαθαρσίες, περιττώματα και ούρα τρωκτικών ενδέχεται να προκαλέσουν ασθένεια στα ζώα που καταναλώνουν τις τροφές ή στους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα. Τα τρωκτικά αποτελούν τους κύριους ξενιστές του βακτηρίου Leptospira, το οποίο προκαλεί λεπτοσπείρωση σε ανθρώπους και ζώα.

Μολυσμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο λοιμώξεων που σχετίζονται με τη χρήση τους, φάρμακα και τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία εάν καταναλωθούν, ενώ καλλυντικά που εφαρμόζονται στο δέρμα ή στα μάτια μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμό, λοίμωξη ή άλλες ανεπιθύμητες αντιδράσεις.

Τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα ανάκληση περιλαμβάνουν όλα τα: φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής και τρόφιμα για ανθρώπους και ζώα (κατοικίδια). Η ανάκληση δεν αφορά προϊόντα που αποστέλλονται απευθείας σε καταστήματα λιανικής ή καταστήματα ψιλικών από τον διανομέα ή τον κατασκευαστή, όπως όλα τα κατεψυγμένα και τα ψυχόμενα προϊόντα. Για πλήρη κατάλογο των επηρεαζόμενων προϊόντων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του FDA στη διεύθυνση fda.gov.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας.