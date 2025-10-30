Πώς θα προστατευτείτε από νοθευμένα μέλια, τι εντόπισαν οι Αρχές και οδήγησαν στην ανάκληση της επίμαχης παρτίδας.

Ανακαλείται από τις ευρωπαϊκές αγορές λόγω επικινδυνότητας και ακαταλληλότητας παρτίδα μελιού από την Μολδαβία. Σύμφωνα με την προειδοποίηση των ιταλικών αρχών ασφάλειας τροφίμων στο σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές της Ε.Ε. (RASFF) εντοπίστηκε η απαγορευμένη ουσία μετρονιδαζόλη (metronidazole) σε παρτίδα μελιού από τη Μολδαβία. Η Ιταλία προχώρησε σε ανάκληση του μελιού από τους καταναλωτές και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Η μετρονιδαζόλη είναι αντιβιοτικό που απαγορεύεται απολύτως στη μελισσοκομία, καθώς πρόκειται για κατάλοιπο κτηνιατρικού φαρμάκου που μπορεί να καταστήσει το προϊόν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Σύμφωνα με την ειδοποίηση, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία χαρακτηρίζεται «σοβαρός», ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την εμπορική ονομασία του προϊόντος. Προς ώρας η Ελλάδα δεν κατάσσεται στη λίστα των χωρών που κυκλοφορεί το επίμαχο μέλι.

Τι πρέπει να προσέχετε όταν αγοράζετε μέλι

Το μέλι πρέπει να διατίθεται συσκευασμένο σε βάζα και όχι χύμα.

Το συσκευασμένο μέλι πρέπει να φέρει ετικέτα με τη γεωγραφική προέλευση, τη βοτανική προέλευση, το βάρος, την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, τον αριθμό παρτίδας, τα στοιχεία του παραγωγού ή του τυποποιητή ή του διακινητή, καθώς και τον κωδικό αριθμό καταχώρησης του συσκευαστηρίου εφόσον δεν διατίθεται από τον ίδιο τον παραγωγό.

Πότε το μέλι μπορεί να χαλάσει;

Το αγνό, φυσικό μέλι σπάνια χαλάει. Ωστόσο, μέλια που περιέχουν προσμίξεις, σιρόπια ή έχουν υποστεί κακή επεξεργασία μπορεί να αλλοιωθούν. Τα σημάδια που «προδίδουν» αλλοίωση του μελιού είναι η παρουσία αφρού ή φυσαλίδων (ένδειξη ζύμωσης), η ξινή ή αλλοιωμένη μυρωδιά και τυχόν ύπαρξη μούχλας σε περίπτωση υγρασίας που και οι τρεις αυτές ενδείξεις αποτελούν «καμπανάκι» ότι το μέλι δεν πρέπει να καταναλωθεί.