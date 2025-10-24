Επικίνδυνη παραπλανητική επισήμανση στην μπάρα πρωτεΐνης οδήγησε στην απόφαση ανάκλησης του προϊόντος.

Σε ανάκληση μπάρας πρωτεΐνης ελληνικής προέλευσης προχώρησαν οι κυπριακές αρχές, έπειτα από καταγγελία καταναλωτή για παραπλανητική επισήμανση στη συσκευασία του προϊόντος.

Σύμφωνα με την κοινοποίηση 2025.8196 του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), το προϊόν με την ονομασία Power Pro Cookies and Cream, που παράγεται στην Ελλάδα, έφερε την ένδειξη «gluten free», παρότι περιείχε αλεύρι σίτου.

Η παραπλανητική σήμανση καθιστά το προϊόν επικίνδυνο για άτομα με κοιλιοκάκη ή δυσανεξία στη γλουτένη, με αποτέλεσμα η ειδοποίηση να χαρακτηριστεί ως σοβαρή (“serious alert”).

Οι αρχές της Κύπρου προχώρησαν άμεσα σε ανάκληση από τους καταναλωτές και σε δημόσια προειδοποίηση μέσω δελτίου Τύπου, ενώ η Ελλάδα, ως χώρα προέλευσης, έχει ενημερωθεί για να προβεί στους απαραίτητους ελέγχους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας ή δηλητηρίασης, ωστόσο οι καταναλωτές καλούνται να μην καταναλώσουν το συγκεκριμένο προϊόν.

Η ανακοίνωση για την ανάκληση της μπάρας πρωτεΐνης