«Οι δυνατότητες τα παιδιά μας να έχουν ασφαλή σχολεία που θα παρέχουν ολόπλευρη μόρφωση είναι πολύ μεγαλύτερες από τη μιζέρια της πολιτικής που ακολουθείται» τονίζουν οι γονείς.

Οι γονείς καλούν σε συλλαλητήριο την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, στις 18:30 στο Σύνταγμα, διεκδικώντας επαρκή χρηματοδότηση για τη δημόσια εκπαίδευση, με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες των σχολείων και των μαθητών, και όχι τις περιορισμένες «αντοχές» του κρατικού προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των γονιών ο φετινός προϋπολογισμός συνεχίζει τη διαχρονική υποχρηματοδότηση της Παιδείας, ενώ παράλληλα οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται σημαντικά. Ενδεικτικά, το Υπουργείο Παιδείας προγραμματίζει δαπάνες εκατομμυρίων για σχολικές θυρίδες, την ίδια στιγμή που ολοήμερα σχολεία δεν λειτουργούν και συγχωνεύονται νηπιαγωγεία με μοναδικό κριτήριο την «εξοικονόμηση». Οι γονείς ζητούν σύγχρονα, ασφαλή σχολεία που παρέχουν ολόπλευρη μόρφωση, και καλούν τις ενώσεις γονέων και τα σωματεία να συμμετάσχουν ενεργά στο συλλαλητήριο, παράλληλα με την πανελλαδική απεργία στο Δημόσιο που αποφάσισε η ΑΔΕΔΥ.

Στους δρόμους οι γονείς για τις ανάγκες των σχολείων - Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής

Ένας ακόμα κρατικός προϋπολογισμός της κυβέρνησης της ΝΔ, που όπως και εκείνοι των προηγούμενων κυβερνήσεων, έρχεται να επιβεβαιώσει την πολιτική που βαθαίνει την εμπορευματοποίηση της Παιδείας και φορτώνει στις πλάτες των γονατισμένων γονιών τα κενά της υποχρηματοδότησης του δημόσιου σχολείου. Μιας διαχρονικής πολιτικής που αφήνει το έντονο αποτύπωμά της στα ασυντήρητα σχολικά κτίρια, στον οικονομικό στραγγαλισμό της λειτουργίας των σχολείων, στη «σαρδελοποίηση» των παιδιών μας μέσα σε υπερπληθή τμήματα για να «εξοικονομηθούν» μισθοί εκπαιδευτικών εις βάρος του παιδαγωγικού έργου και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό.

Οι δαπάνες για την Παιδεία παραμένουν καθηλωμένες στο 2,5%, ενώ οι στρατιωτικές δαπάνες απογειώνονται. Το Υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να ξοδέψει 8,5 εκατομμύρια (!) για ατομικές σχολικές θυρίδες (lockers) στα δημοτικά σχολεία της χώρας «…για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης…» αλλά την ίδια στιγμή δεν λειτουργούν ολοήμερα και συγχωνεύονται νηπιαγωγεία με μόνο κριτήριο την «εξοικονόμηση»! Σε εργολάβους, σε «προγράμματα» και σε πολεμικούς εξοπλισμούς το χρήμα ρέει άφθονο και όπως άλλωστε κυνικά δήλωσε Διευθυντής Εκπαίδευσης, ως γνήσιος εκφραστής της κυρίαρχης πολιτικής, σε γονείς που διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις & τα κενά «...χρειαζόμαστε όπλα και όχι εκπαιδευτικούς».

Οι ανάγκες μας είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που αποδέχεται η πολιτική απαξίωσης, κατηγοριοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Παιδείας. Οι δυνατότητες τα παιδιά μας να έχουν σύγχρονα & ασφαλή σχολεία που θα παρέχουν ολόπλευρη μόρφωση είναι πολύ μεγαλύτερες από τη μιζέρια της πολιτικής που ακολουθείται.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτή τη μιζέρια και την επιλεκτική ιεράρχηση αναγκών & πόρων θα την αντιπαλέψουμε. Μία Παιδεία που ταλανίζεται από προβλήματα σε μία κοινωνία που αγωνιά και δεν μπορεί να ζήσει από την δουλειά της με αξιοπρέπεια και προκοπή δεν είναι αυτό που θέλουμε για τα παιδιά μας και το μέλλον τους. Και όπως άλλωστε αποδεικνύουν οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα, οι οργανωμένοι αγώνες & η διεκδίκηση είναι ο δρόμος για να έρθουν στο προσκήνιο οι πραγματικές ανάγκες και οι αναγκαίες λύσεις. Δηλώνουμε την συμπαράστασή μας στους γονείς της Δυτικής & Ανατολικής Αττικής που είναι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς και στον αγώνα που δίνουν για επιβίωση του επαγγέλματος και των οικογενειών τους.

Στηρίζουμε την αυριανή πανελλαδική απεργία στο Δημόσιο που αποφάσισε το πρόσφατο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ και καλούμε τις Ενώσεις & τους Συλλόγους Γονέων να συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που οργανώνουν σωματεία και συνδικάτα ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό.