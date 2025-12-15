Η Eurobank συνεργάζεται με την Alvarez & Marsal για την προετοιμασία των κινήσεων αυτών, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Η Eurobank σχεδιάζει δύο νέες συναλλαγές με στόχο τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος που μίλησαν στο Bloomberg.

Η τράπεζα, με έδρα την Αθήνα, συνεργάζεται με την Alvarez & Marsal για την προετοιμασία των κινήσεων αυτών, όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Η πρώτη συναλλαγή αφορά εταιρικά δάνεια συνολικού ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με δάνεια στον κλάδο της ναυτιλίας. Οι τελικοί όροι δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και ενδέχεται να αλλάξουν, ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις με επενδυτές. Εκπρόσωποι της Eurobank και της Alvarez & Marsal δεν προχώρησαν σε σχόλια.

Οι συναλλαγές αυτές, γνωστές ως μεταφορές σημαντικού κινδύνου, επιτρέπουν στις τράπεζες να «μοιράζονται» τον κίνδυνο των δανείων με επενδυτές, ώστε να προστατεύονται σε περίπτωση που κάποιοι δανειολήπτες δεν αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο, οι τράπεζες βελτιώνουν την κεφαλαιακή τους θέση και απελευθερώνουν κεφάλαια που διαφορετικά θα έπρεπε να κρατούν ως αποθεματικό.

Συνήθως, η προστασία αφορά ένα μικρό μέρος των δανείων, περίπου από 5% έως 15% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Η αγορά αυτού του είδους συναλλαγών αναπτύσσεται γρήγορα διεθνώς και, σύμφωνα με τη Man Group, αναμένεται να διπλασιαστεί σε μέγεθος μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Παρόμοιες κινήσεις έχουν πραγματοποιήσει πρόσφατα και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, όπως η ABN Amro, η Santander και η UniCredit.