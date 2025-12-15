Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Πέθανε ο πρωταγωνιστής της σειράς «General Hospital», Anthony Geary.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του στο KABC. Ο πρωταγωνιστής ήταν γνωστός για τον ρόλο του Λουκ Σπένσερ στην επιτυχημένη δραματική σειρά του ABC.

Η σειρά ξεκίνησε να προβάλλεται το 1963 και τα φετινά χριστούγεννα θα προβληθεί το επεισόδιο 115.856. Ο Anthony Geary πέθανε στις 14 Δεκεμβρίου στο Άμστερνταμ από επιπλοκές μετά από μια προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση όπως αποκάλυψε ο μάνατζέρ του.

Ποιος ήταν ο Anthiny Geary

O Anthony Geary γεννήθηκε στις 27 Μαΐου 1947 στο Κόουλβιλ της Γιούτα, και ξεκίνησε την καριέρα του στην υποκριτική στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αφού σπούδασε θέατρο στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα. Έκανε το ντεμπούτο του στην τηλεόραση στην δραμεντί του λυκείου Room 222 και γρήγορα έγινε ένα γνωστό πρόσωπο στην primetime καθώς εμφανίστηκε ως guest star στις σειρές All in the Family, Dan August, The Mod Squad, The Partridge Family, Mannix και Marcus Welby, M.D., αλλά και σε τηλεοπτικές ταινίες.

Μετά από σύντομες εμφανίσεις στις σειρές Bright Promise (1971–72) και The Young and the Restless (Ατίθασα Νιάτα) (1973), επιλέχθηκε το 1978 για τον ρόλο του Λουκ Σπένσερ, έναν ρόλο που αρχικά προοριζόταν για μόλις 13 εβδομάδες. Αντ' αυτού, ο Λουκ έγινε ο καθοριστικός χαρακτήρας της καριέρας του και μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην ιστορία των σαπουνόπερων.

Η συνεργασία του Λουκ με τη Λόρα Γουέμπερ (Τζίνι Φράνσις) έγινε ένα πολιτιστικό φαινόμενο στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, με αποκορύφωμα το επεισόδιο του γάμου τους το 1981, το οποίο προσέλκυσε περισσότερους από 30 εκατομμύρια θεατές και παραμένει η ώρα με την υψηλότερη τηλεθέαση στην ιστορία των σαπουνόπερων. Η ερμηνεία του τού χάρισε οκτώ βραβεία Emmy για την Ημέρα Καλύτερου Α' Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά, μία επιτυχία που αποτελεί ακόμα ρεκόρ.

Ενώ ο Λουκ Σπένσερ έφερε στον Geary διαρκή φήμη, η επιτυχία του σε άλλα projects ήταν περιορισμένη. Δυσκολεύτηκε να αποτινάξει τον τίτλο του «απλώς ένας ηθοποιός σαπουνόπερας». Σε μια συνειδητή προσπάθεια να διαφοροποιηθεί, αναζήτησε ρόλους εκτός του είδους, συμπεριλαμβανομένου ενός ρόλου στο UHF (1989), το ντεμπούτο μεγάλου μήκους του «Weird Al» Γιάνκοβιτς, αλλά δεν τα κατάφερε το ίδιο καλά.