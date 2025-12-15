«Η Υ.Π.Α. κινείται προς την λάθος κατεύθυνση και η σημερινή Διοίκησή της, σχεδόν δυο χρόνια μετά την τοποθέτησή της, όχι μόνο δεν έχει λύσει τα προβλήματα που παρέλαβε, αλλά έχει δημιουργήσει νέα» αναφέρουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας.

Σε μια αναλυτική ανακοίνωση η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, καταγγέλλει ότι από την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν.

«Η παραπομπή της Ελλάδας για τη μη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού κανονισμού 2018/1048, σχετικά με τις διαδικασίες προσέγγισης PBN, καθώς και η αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μη εφαρμογή των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού κανονισμού 2017/373, όσο αφορά την τεχνολογία αναγνώρισης των αεροσκαφών από το σύστημα επιτήρησης, αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά αυτό που η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. διατυπώνει εδώ και χρόνια. Η Υ.Π.Α. κινείται προς την λάθος κατεύθυνση και η σημερινή Διοίκησή της, σχεδόν δυο χρόνια μετά την τοποθέτησή της, όχι μόνο δεν έχει λύσει τα προβλήματα που παρέλαβε, αλλά έχει δημιουργήσει νέα και με τις αστοχίες της έχει προκαλέσει επιπρόσθετη καθυστέρηση στην επίλυση των υπαρχόντων» αναφέρουν και σημειώνουν ότι «ρόσθετη καθυστέρηση στην επίλυση των υπαρχόντων. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει στην ανακοίνωση της, δικαιώνοντας την Ε.Ε.Ε.Κ.Ε., ότι «οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές είναι ανεπαρκείς». Πόσες φορές ακόμα πρέπει να δικαιωθούμε πριν εισακουστούν οι προειδοποιήσεις μας; Πόσες ακόμα αστοχίες της Διοίκησης μπορεί να αντέξει η Υ.Π.Α., σε αυτή την κρίσιμη στιγμή;».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε:

Η Διοίκηση της Υ.Π.Α., όπως έχουμε αναφέρει ξανά, δεν μας συμπεριέλαβε στην κατάρτιση του περίφημου Action Plan, για το οποίο μάθαμε μέσα από Δελτία Τύπου, με τα οποία η Διοίκηση της Υ.Π.Α. πανηγύριζε για το σχέδιο που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που τώρα καταλήγει να είναι θηλειά στον λαιμό της Υ.Π.Α.. Λέγαμε εξαρχής ότι ήταν ανεφάρμοστο και ότι τα χρονοδιαγράμματα, που η ίδια η Διοίκηση έθετε για τον

εαυτό της, ήταν απλά ουτοπικά. Τότε η Διοίκηση της Υ.Π.Α. έλεγε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ότι οι διαμαρτυρίες μας υπέκρυπταν «οικονομικά κίνητρα». Είναι χαρακτηριστικό ότι στο από 1/2/2025 Δελτίο Τύπου της, που έφερε τον τίτλο «Ταχείς Ρυθμοί στην Αντιμετώπιση Θεμάτων για τη Βελτίωση των Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας», η Υ.Π.Α. απαντούσε στις καταγγελίες μας, αναφερόμενη σε «μεμονωμένες φωνές», που κάνουν «ανάσυρση δηλώσεων παλαιάς συνδικαλιστικής κοπής». Τι έχει να πει η Διοίκηση της Υ.Π.Α., τώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταμάτησε να ανέχεται τις παλινωδίες της Διοίκησης και πλέον μας επιβάλλει κυρώσεις; Φταίνε μήπως οι Ελεγκτές; Τελικά οι μόνοι «ταχείς ρυθμοί» που πέτυχε η Διοίκηση της Υ.Π.Α. είναι προς την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Ελλάδας.

Μια απλή σύγκριση των λόγων της Διοίκησης, μέσα από τα Δελτία Τύπου που εκδίδει η Υ.Π.Α. και της πραγματικότητας, είναι αρκετή για να καταρρεύσει το αφήγημα της Διοίκησης που αυτοανακηρύχθηκε ως πετυχημένη, με την ανάληψη των καθηκόντων της:

1. Διαδικασίες PBN: Προκειμένου να αποσοβήσει την διαφαινόμενη παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε., τον Μάιο του 2024 έθεσε ως όρο για να παράσχoυν οι Ε.Ε.Κ. υπερεργασία το 2024, να προκηρυχθεί διαγωνισμός για τον σχεδιασμό των διαδικασιών PBN, για το οποίο η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεσμεύτηκε γραπτά. Παρά τους πανηγυρισμούς της Διοίκησης σε αλλεπάλληλα Δελτία Τύπου, σχετικά με την πρόοδο της διαδικασίας, τελικά ο διαγωνισμός κατέληξε στα δικαστήρια, καθώς λόγω επιλογής της διοίκησης και των στενών συνεργατών της, δεν τηρήθηκαν αυτούσια τα πρότυπα της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και οι διατάξεις του ν.4412/16.

2. Σύστημα επιτήρησης: Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. ακόμα δεν έχει υπογράψει σύμβαση προμήθειας, από την σύναψη της οποίας χρειάζονται τρία (3) χρόνια για την παράδοση του συστήματος. Μάλιστα σε μια τελευταία εξέλιξη που είναι απογοητευτική, λίγο πριν σταλεί ο φάκελος της προμήθειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο, αποκαλύφθηκε ότι η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεν είχε φροντίσει να εξασφαλίζει χρηματοδότηση, αφού δεν φρόντισε να ενημερώσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠ.ΕΘ.Ο.), ώστε να εγγραφεί η απαιτούμενη πίστωση στον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 2026 και προσπαθεί τώρα η Διοίκηση, μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού, να εντάξει σχετική πρόβλεψη Να σημειώσουμε ότι σύστημα επιτήρησης που πρόκειται να προμηθευτεί η Υ.Π.Α., το 2023 είχε προϋπολογισμό 76 εκατ. € και πλέον μαθαίνουμε ότι η Διοίκηση της Υ.Π.Α. συζητάει για κόστος προμήθειας που φτάνει τα 150 εκατ. €, χωρίς ακόμα να έχει οριστικοποιηθεί.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο από 1/9/2025 Δελτίο Τύπου η Διοίκηση της Υ.Π.Α. έλεγε ότι «η κατασκευάστρια εταιρία υπέβαλε στις 20 Αυγούστου 2025 την τελική της προσφορά». Από εκείνη την «τελική προσφορά», το κόστος, όπως μαθαίνουμε, έχει αυξηθεί ήδη κατά σχεδόν 20%. Όλα αυτά την στιγμή που η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεν έχει συντάξει τεύχος προδιαγραφών, όπου θα προσδιορίζονται επακριβώς τα χαρακτηριστικά του συστήματος που θα προμηθευτούμε και από το οποίο κανονικά τεκμαίρεται το κόστος της προμήθειας. Μάλιστα η Διοίκηση της Υ.Π.Α. αντιστέκεται σθεναρά στο να λάβει τεχνική βοήθεια από το εξωτερικό, όπως έχουμε επανειλημμένα ζητήσει και η οποία της έχει προσφερθεί από το Eurocontrol. Να θυμίσουμε ότι στο από 1/2/2025 Δελτίο Τύπου η Διοίκηση της Υ.Π.Α. διαβεβαίωνε ότι «Η ΥΠΑ είναι στο τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης και αναμένονται αποφάσεις εντός του Φεβρουαρίου 2025» και ότι ενεργούσε με «με γνώμονα το καλύτερο σύστημα στη βέλτιστη τιμή», έχοντας καταλήξει να έχει διπλασιάσει τον προϋπολογισμό που παρέλαβε από την προηγούμενη Διοίκηση και ακόμα να μην έχει υπογράψει σύμβαση. Αναρωτιόμαστε αν αυτό προβληματίζει κανέναν. Πλέον το νέο σύστημα αναμένεται να είναι επιχειρησιακά διαθέσιμο το καλοκαίρι του 2029, εάν όχι του 2030. Με αυτά τα δεδομένα η παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για αυτό το ζήτημα είναι προ των πυλών.

Υπενθυμίζουμε ότι το νέο σύστημα επιτήρησης είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση της ζεύξης δεδομένων πιλότου και Ελεγκτή (CPDLC – DLS), για την απουσία της οποίας έχουμε ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κινδυνεύουμε για νέα παραπομπή.

3. Σύστημα επικοινωνιών (VCRS) του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών/Μακεδονίας (Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.): Παρά τις παραπλανητικές διαβεβαιώσεις της Διοίκησης στο από 1/2/2025 Δελτίο Τύπου, ότι η Σύμβαση «βρίσκεται στο τελικό στάδιο τροποποίησης» και στο από 16/4/2025 Δελτίο Τύπου ότι «Επανεκκίνησε και τροποποιείται η Σύμβαση για τα συστήματα VCS/RCS του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής», με πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στα τέλη Οκτωβρίου, απορρίφθηκε, με συνοπτικές διαδικασίες, το αίτημα για τροποποίηση της σύβασης. Είναι απορίας άξιο πώς δεν κατάλαβε κανένας στην Διοίκηση της Υ.Π.Α. ότι τόσο καιρό υπήρχε νομικό κώλυμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αρμόδια στελέχη της Υ.Π.Α. είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για την διαδικασία που ακολουθήθηκε, αλλά η Διοίκηση απλά επέλεξε να μην λάβει υπόψη τις επιφυλάξεις αυτές, χάνοντας ακόμα περισσότερο, πολύτιμο χρόνο. Ήδη το ζήτημα εκκρεμεί για περισσότερα από 4 έτη και ακόμα λύση δεν έχει βρεθεί.

4. Μετεγκατάσταση της Προσέγγισης Αθηνών από το Ελληνικό στον ΔΑΑ: Παρά τις δηλώσεις στο από 1/2/2025 Δελτίο τύπου της Υ.Π.Α., όπου η συμβασιοποίηση αναμενόταν «να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2025», η σύμβαση υπεγράφη προ ημερών, μετά από έναν και πλέον χρόνο καθυστέρησης, αφού η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεν φρόντισε, παρά τις παρακλήσεις του ΥΠ.ΕΘ.Ο, ήδη από τον Φεβρουάριο, να προσκομίσει έγκαιρα τα δικαιολογητικά για να ανανεώσει την χρηματοδότηση. Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, τα Δελτία Τύπου που εκδίδει η Υ.Π.Α. διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα. Για τις ανακρίβειες που έχουν

διατυπωθεί δημόσια από την Διοίκηση της Υ.Π.Α. θα αναλάβει κάποιος την ευθύνη; Μετά την συστηματική αποτυχία στην επιτάχυνση της επίλυσης του ζητήματος του ξοπλισμού διαχείρισης της Εναέριας Κυκλοφορίας, η Διοίκηση της Υ.Π.Α., θέλοντας να πιστωθεί θετικά αποτελέσματα, χωρίς να μπορεί να τα παράξει, αποφάσισε να καπηλευτεί το έργο των Ε.Ε.Κ.. Στρεφόμενη εναντίον του προσωπικού, όπως είναι η προσφιλής της

τακτική, η Διοίκηση της Υ.Π.Α. επιδίδεται σε μια προσπάθεια υποτίμησης της υπερπροσπάθειας των Ε.Ε.Κ., με απώτερο σκοπό να πιέσει για ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των παρεχόμενων χωρητικοτήτων της εναέριας κυκλοφορίας, χωρίς να έχει βελτιωθεί ακόμα η διαθεσιμότητα αδειοδοτημένων Ε.Ε.Κ. και χωρίς να έχει παραδοθεί σε επιχειρησιακή χρήση κανένα νέο σύστημα.

Η Διοίκηση της Υ.Π.Α., στις αρχές του καλοκαιριού, παρήγγειλε, ως μη όφειλε, μελέτη εκτίμησης της χωρητικότητας του Δ.Α.Α., παρά το ότι έχει, ήδη από τον Μάρτιο του 2024, παραλάβει επικαιροποιημένη μελέτη εκτίμησης χωρητικότητας, για την οποία καταβλήθηκαν περίπου €150.000€. Η νέα μελέτη, η πέμπτη που εκπονείται για τον ΔΑΑ, χωρίς να έχουν βελτιωθεί οι επιχειρησιακές συνθήκες από την έναρξη λειτουργίας του, σύμφωνα με πληροφορίες, κόστισε περίπου 100.000€, ποσό το οποίο βαραίνει εξολοκλήρου την Υ.Π.Α..

Στην μελέτη δεν κλήθηκε να συμμετάσχει η Ε.Ε.Ε.Κ.Ε. ως η μόνη επαγγελματική ένωση των Ε.Ε.Κ. στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν κληθήκαμε σε κανένα στάδιο, ούτε καν στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων, τα οποία δεν μας κοινοποιήθηκαν ποτέ.

Στην σύσκεψη που έγινε στις 8/12/2025 για την παρουσίαση και συζήτηση επί των αποτελεσμάτων δεν μετείχε κανένας από τους Ε.Ε.Κ. της Υ.Π.Α. που συνεργάστηκαν με την μελετήτρια εταιρεία για την εκπόνηση της μελέτης, ούτε καν ο Γενικός Διευθυντής του Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας. Μάλιστα ενώ αρχικά προσκλήθηκαν οι Ε.Ε.Κ. που συμμετείχαν στην μελέτη, στην συνέχεια ενημερώθηκαν, ψευδώς, ότι η συνάντηση

ματαιώθηκε, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν από την συμμετοχή στην σύσκεψη. Στην σύσκεψη συμμετείχε, από πλευράς Υ.Π.Α., μόνο ο Διοικητής της Υ.Π.Α., ο οποίος δεν έχει γνώση και εμπειρία στον Έλεγχο Εναέριας κυκλοφορίας. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ο Διοικητής της Υ.Π.Α. δέχθηκε να συμμετάσχει σε μια σύσκεψη που σκοπό έχει την εκτίμηση της χωρητικότητας της εναέριας κυκλοφορίας, ένα μέγεθος που επηρεάζει

άμεσα την ασφάλεια των πτήσεων, χωρίς να παρίσταται κανένας από τους Ε.Ε.Κ. της Υ.Π.Α., αυτούς δηλαδή που καθημερινά καλούνται να εξυπηρετούν την χωρητικότητα που έχει οριστεί.

Δεν είναι δυνατόν η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δίνει συγχαρητήρια γιατί τόσοι λίγοι Ε.Ε.Κ. διαχειριζόμαστε τόση πολλή κυκλοφορία, με τόσο απαρχαιωμένα μέσα και ο ίδιος ο Διοικητής της Υ.Π.Α. να προσπαθεί να αποδείξει ότι η υπερπροσπάθειά μας δεν είναι αρκετή, σπαταλώντας 100.000€ για μια άσκοπη μελέτη, με μοναδικό σκοπό να πείσει την διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου και τις αεροπορικές εταιρείες ότι οι

Ε.Ε.Κ. της Υ.Π.Α. ευθύνονται για τα προβλήματα, που η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεν επιλύει. Την ίδια ώρα που η Διοίκηση της Υ.Π.Α. σπαταλά υπέρογκα ποσά σε ανώφελες μελέτες, τα προβλήματα στους επιχειρησιακούς χώρους καθημερινά γιγαντώνονται. Οι Ελεγκτές στους επιχειρησιακούς χώρους χρησιμοποιούν αχρηστευμένες καρέκλες που θα έπρεπε να είχαν αντικατασταθεί από καιρό. Ακόμα αναμένεται η προμήθεια νέων καρεκλών,

για την οποία χρειάστηκε η παρέμβαση του Υπουργού κυρίου Δήμα, αφού η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεν προωθούσε την εν λόγω προμήθεια. Η κατάσταση στους Πύργους Ελέγχου των περιφερειακών αεροδρομίων είναι τραγική και δεν έχει γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας των Ελεγκτών. Πρόσφατο δείγμα της κατάντιας, στην οποία έχει περιέλθει η Υ.Π.Α., είναι το γεγονός ότι στην πρόσφατη νεροποντή της Αθήνας,

σημειώθηκε εισροή νερού από την οροφή της επιχειρησιακής αίθουσας του Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ..

Την ίδια στιγμή που δεν γίνεται σωστή διαχείριση των πόρων της Υ.Π.Α., εγείρονται ερωτήματα για την οικονομική της βιωσιμότητα της, υπό την νέα μορφή του Ν.Π.Δ.Δ.. Η Διοίκηση της Υ.Π.Α. αδιαφόρησε για την πρόταση που καταθέσαμε για εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας πριν την ψήφιση του ν. 5240/25 και τώρα, η μελέτη βιωσιμότητας που γίνεται εκ των υστέρων, αναδεικνύει την έλλειψη πόρων για την διαχείριση των αεροδρομίων.

Όσο αφορά την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας, η Διοίκηση της Υ.Π.Α., παρότι η Υπηρεσία βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης και έχει την ανάγκη επιπλέον πόρων, επιμένει να μην δηλώνει τα αναγκαία κόστη στο Σχέδιο Επιδόσεων, ώστε να ανακτηθούν από τα τέλη αεροναυτιλίας, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η Ελλάδα είναι η φθηνότερη χώρα στην παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας σε όλη την Ευρώπη

και η εμμονή κάποιων να παραμένουν τα τέλη σε χαμηλά επίπεδα, οδηγεί σε απώλεια εισροής κεφαλαίων από το εξωτερικό και εν τέλει θέτει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα της Υ.Π.Α..

Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, οι Ε.Ε.Κ. είμαστε αποφασισμένοι να μην συνεχίσουμε να στηρίζουμε το σύστημα της εναέριας κυκλοφορίας, απλά για να δίνουμε άλλοθι στην Διοίκηση να συνεχίζει να αφήνει άλυτα τα προβλήματα. Υπό τις παρούσες συνθήκες οι Ε.Ε.Κ. δεν πρόκειται να προσφέρουν υπερεργασία την καλοκαιρινή περίοδο του 2026, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να υποστηριχθούν οι αυξημένες

χωρητικότητες των προηγούμενων ετών, με συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση των καθυστερήσεων την επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο. Δεν έχει νόημα η παροχή υπερεργασίας, αφού αυτή δεν τυχαίνει αναγνώρισης και η Διοίκηση της Υ.Π.Α. δεν υλοποιεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ήδη από τον μήνα Δεκέμβριο, για ακόμη μία φορά προειδοποιούμε και καταγγέλλουμε, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές, καταγεγραμμένα, στο παρελθόν και κάθε φορά αποδεικνυόμαστε σωστοί. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον για όσους μας αγνοήσουν, όταν σε λίγους μήνες φτάσει η θερινή περίοδος και οι καθυστερήσεις εκτοξευθούν. Ο καθένας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στο επιβατικό κοινό που θα ταλαιπωρηθεί εξαιτίας των επιλογών του».