Παραμένουν οι αγρότες στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων.

Πλήθος αγροτών παραμένουν στα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, με συνέπεια την ακύρωση πτήσεων.

Στο Ηράκλειο, οι αγρότες αποχώρησαν από την πίστα του αεροδρομίου, αλλά παραμένουν στο κτίριο και έξω από αυτό. Τουλάχιστον 10 πτήσεις έχουν ήδη ακυρωθεί και οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα επιτρέψουν τη λειτουργία του αεροδρομίου έως τις 23:00, προκειμένου να μπορέσουν να ταξιδέψουν 150 μαθητές από σχολεία της Αθήνας και άλλοι επιβάτες που έχουν εγκλωβιστεί εκεί για ώρες.

Στη συνέχεια το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» θα κλείσει έως τις 10:00 ή τις 11:00 της Τρίτης και οι αγρότες σε νέα σύσκεψη θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους.

Στο αεροδρόμιο των Χανίων, οι αφίξεις πραγματοποιούνται κανονικά, αλλά οι αγρότες μπλόκαραν την πρόσβαση σε όσους επρόκειτο να αναχωρήσουν. Το απόγευμα αποφάσισαν να επιτρέπουν να πραγματοποιείται μία πτήση αναχώρησης ανά τρεις ώρες.

Οι αγρότες θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο όλο το βράδυ και στις 07:00 της Τρίτης θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη προκειμένου να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους.

