Η τελική πεντάδα της «Φάρμας», έχει πλέον διαμορφωθεί και αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει! Κάθε επεισόδιο και μία αποχώρηση!

Η προηγούμενη εβδομάδα στη Φάρμα ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση δύο πολύ δυνατών παικτών, του Βάγγου Μανουηλίδη και του Γιώργου Ανυφαντάκη. Και οι δύο είχαν φανταστεί τον εαυτό τους στον τελικό, αλλά οι εξελίξεις του παιχνιδιού ήταν τέτοιες, που τελικά τους οδήγησαν στην έξοδο από τη Φάρμα, λίγο πριν την πεντάδα.

Ο Λευτέρης Δασκαλάκης, κερδίζοντας την τελευταία Δοκιμασία Ασυλίας, εξασφάλισε τη θέση του ανάμεσα στους τέσσερις της φετινής Φάρμας.

Τρεις άντρες και δύο γυναίκες αποτελούν την τελική πεντάδα της Φάρμας 2025: Ανδρέας Γαλάτης, Λευτέρης Δασκαλάκης, Δημήτρης Ζήκος, Ζωή Τράπαλη και Κωνσταντίνα Φυλακτάκη.

«Φάρμα»: Όσα θα δούμε σήμερα, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό

Απόψε, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ο Ανδρέας και ο Λευτέρης σχολιάζουν τη χθεσινή αποχώρηση του Γιώργου και κυρίως την «αδελφική» σχέση, που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε αυτόν και στον Δημήτρη.

Η Ζωή αποφασίζει να αρμέξει για πρώτη φορά την αγελάδα, αλλά η μυρωδιά καθιστά τη διαδικασία πιο δύσκολη απ’ ότι αρχικά περίμενε.

{https://www.youtube.com/watch?v=Wst4JZjMOI4}

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος υποδέχεται τους παίκτες σε μία ακόμα Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας, στην οποία οι farmers καλούνται να βάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα εμπόδια στους συμπαίκτες τους, με σκοπό να καταφέρουν να υπερισχύσουν.

Δύο από αυτούς θα βρεθούν αυτόματα στην τελική τετράδα και δύο αντιμέτωποι στον Αχυρώνα. Ένας από αυτούς καταλήγει να γίνεται ο βασικός στόχος!

{https://www.youtube.com/watch?v=XFD8xu04Ma4}

Αμέσως μετά, ακολουθεί Μονομαχία Αποχώρησης. Ποιος/ποια θα ολοκληρώσει το ταξίδι στη Φάρμα και ποιος/ποια θα συνεχίσει την πορεία για τον μεγάλο τελικό και το έπαθλο των 50.000€;