Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, υποδέχεται σήμερα τρία διαφορετικά ζευγάρια στο «First Dates»!

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία;

Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο First Dates κάθε βραδιά κρύβει νέες ευκαιρίες για έρωτα, χαμόγελα και αυθόρμητες στιγμές, που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθούν.

Η Ζεν, μέσα σε ένα εστιατόριο γεμάτο προσμονή και ρομαντισμό, υποδέχεται νέα ζευγάρια που έρχονται με έναν κοινό στόχο: να δώσουν μια ευκαιρία στον απρόβλεπτο έρωτα!

{https://www.youtube.com/watch?v=HsgrtDgmMts}

Η Αρία είναι 22 ετών και αναζητά έναν άνθρωπο που θα την κάνει να χαμογελά. Δεν την ενδιαφέρει η εμφάνιση ούτε το φύλο, μόνο ο χαρακτήρας. Συναντά την Κωνσταντίνα, ένα ελεύθερο πνεύμα, που τη χαρακτηρίζει ο δυναμισμός και το πάθος! Θα καταφέρουν, άραγε, να συναντηθούν οι κόσμοι τους;

Ο Απόστολος μπαίνει στο εστιατόριο του First Dates με θετική ενέργεια και χαμόγελο, που γεμίζουν τον χώρο και ενθουσιάζουν τη Ζεν! Η Αλεξάνδρα, με τα φωτεινά φούξια μαλλιά της, ανταποκρίνεται στην ενέργεια που αποπνέει και μαζί δημιουργούν στιγμές γεμάτες γέλια, μουσική και παιχνιδιάρικη διάθεση. Ένα ραντεβού γεμάτο ελπίδα και ζωντάνια.

Ο Ηλίας βρίσκεται σε φάση εξερεύνησης και αποφασίζει να δοκιμάσει το blind dating αναζητώντας τον επόμενο άνθρωπο, που θα τον εμπνεύσει. Η δυναμική Φωτεινή αναζητά έναν σύντροφο δραστήριο και ταξιδιάρη, που θα μπορέσει να συμβαδίσει με την ατελείωτη ενέργειά της. Ξέρει τι θέλει και δεν σκοπεύει να κάνει συμβιβασμούς. Θα καταφέρει ο Ηλίας να κερδίσει την καρδιά της;

{https://www.youtube.com/watch?v=LtN0LB5LHrM}

Τρεις μικρές ιστορίες αγάπης, που μας θυμίζουν πως στον έρωτα όλα μπορούν να συμβούν!