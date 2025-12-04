Η Μογκερίνι τέθηκε υπό κράτηση την Τρίτη και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη, μετά από έφοδο της βελγικής αστυνομίας στο πλαίσιο έρευνας για απάτη.

Η πρώην κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Φεντερίκα Μογκερίνι, παραιτήθηκε από τη θέση της πρύτανη του Κολεγίου της Ευρώπης μετά το σκάνδαλο.

Σε ανακοίνωσή της, η Μογκερίνι δήλωσε πως «Σύμφωνα με τη μέγιστη αυστηρότητα και δικαιοσύνη με την οποία εκτελούσα πάντα τα καθήκοντά μου, σήμερα αποφάσισα να παραιτηθώ από Πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης και Διευθύντρια της Διπλωματικής Ακαδημίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Μογκερίνι και ένας από τους ανώτερους διπλωμάτες του μπλοκ, ο Στέφανο Σανίνο,τέθηκαν υπό κράτηση την Τρίτη, όταν η βελγική αστυνομία ξεκίνησε εφόδους στο πλαίσιο έρευνας για απάτη. Ο Σανίνο αποχώρησε από τη θέση του στην Επιτροπή την Τετάρτη.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και στο Κολέγιο της Ευρώπης σχετικά με φερόμενη διαφθορά στην ίδρυση ακαδημίας εκπαίδευσης διπλωματών.

Η Μογκερίνι, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, ήταν επικεφαλής της ΕΥΕΔ από το 2014 έως το 2019 και εργάζεται στο Κολέγιο της Ευρώπης από το 2020.

Με πληροφορίες του Politico