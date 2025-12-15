Σύμφωνα με το χροοδιάγραμμα ο κατλωτατος μισθος από την 1η Απριλίου 2027 θα φτάσει τα 950 ευρώ.

Τα μέτρα υπέρ των πολιτών μέχρι τον Απρίλιο του 2027, όπως προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2026, ανακοίνωσε στη Βουλή, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς με ορίζοντα την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2027 στα 950 ευρώ.

Όπως εξήγησε το συνολικό κόστος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 2,9 δισ. για το 2026 και σε επιπλέον 2 δισ. ευρώ το 2027.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των θετικών μέτρων έχει ως εξής:

Δεκέμβριος 2025

Εντός του Δεκεμβρίου θα έχουμε τις αυξήσεις στις συντάξεις με 50% συμψηφισμό των αυξήσεων με τη προσωπική διαφορά και λαμβάνοντας υπόψη τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές. Επίσης, εντός Δεκεμβρίου καταβάλλονται ενισχύσεις περίπου 1,2 δισ. ευρώ στους αγρότες καθώς και η νέα ενίσχυση στους κτηνοτρόφους για την ευλογιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιανουάριος 2026

Από τον Ιανουάριο του 2026 αυξάνονται οι καθαρές μηνιαίες απολαβές, μισθωτών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς εφαρμόζεται μικρότερη παρακράτηση επί του μικτού μισθού με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα. Ιδιαίτερα ωφελημένοι θα είναι οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έως 30 ετών.

Επίσης από 1/1/2026 μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους. Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται να λάβουν τις αυξήσεις στις αποδοχές τους και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων (περίπου 75.000 δικαιούχοι), αναδρομικά από τον Οκτώβριο, ενώ αυξάνεται η αποζημίωση αλλοδαπής υπηρεσίας και το επίδομα ειδικών καθηκόντων για το προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών. Ακόμη από τον Ιανουάριο του 2026 καταργείται το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης που επιβαρύνει περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς, τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων.

Μάρτιος 2026

Μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ 50%. Στις φορολογικές δηλώσεις που θα ανοίξουν τον Μάρτιο του 2026, θα υπάρχει μικρότερη επιβάρυνση λόγω μείωσης των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα. Επιπλέον, τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.

Ακόμη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που διαμένουν σε όλους τους οικισμούς εκτός Αττικής έως 1.500 κατοίκους και στις ακριτικές περιοχές έως 1.700 κατοίκους, θα έχουν μειωμένο ελάχιστο εισόδημα 50%. Επιπλέον εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης τέκνου και τα επόμενα δύο έτη.

Απρίλιος 2026

Από την 1η Απριλίου 2026 θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Η αύξηση του κατώτατου μισθού επιφέρει και αύξηση στο επίδομα ανεργίας, στο επίδομα μητρότητας, στα επιδόματα τριετιών, στην αμοιβή των υπερωριών, και άλλων. Ενώ, παράλληλα, αυξάνονται και οι μισθοί στο σύνολο του δημοσίου, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Νοέμβριος 2026

Τον Νοέμβριο του 2026 θα καταβληθεί η ενίσχυση 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες, όπως και η επιστροφή ενοικίου.

Δεκέμβριος 2026

Τον Δεκέμβριο του 2026 αναμένονται αυξήσεις στις συντάξεις βάσει ΑΕΠ και πληθωρισμού, χωρίς καθόλου συμψηφισμό των αυξήσεων με τη προσωπική διαφορά.

Ιανουάριος – Μάρτιος 2027

Από τον Ιανουάριο του 2027 θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές επιπλέον 0,5% και μείωση του φόρου εισοδήματος. Παράλληλα, μειώνεται ο συντελεστής για εισόδημα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ, από 35% σε 25%. Με την βεβαίωση του ΕΝΦΙΑ τον Μάρτιο 2027, ο φορολογικός συνταλεστής θα είναι μηδενικός.

Απρίλιος 2027

Τέλος, από την 1η Απριλίου 2027 θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός φτάνοντας τα 950 ευρώ. Αναλόγως, θα αυξηθούν και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων.