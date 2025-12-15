Διαθέτει 242 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη μήκους έως 30 μέτρων, ενώ η συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης της μαρίνας ανέρχεται σε 76.210 τετραγωνικά μέτρα.

Την εκκίνηση διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Καλαμαριάς (Μαρίνα Αρετσούς) ανακοίνωσε το Υπερταμείο/Growthfund, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση του μοναδικού τουριστικού λιμένα που λειτουργεί σήμερα στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, με καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος την 27η Φεβρουαρίου 2026. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε τουλάχιστον 35 έτη, ενώ προβλέπεται και δικαίωμα προαίρεσης του Υπερταμείου για παράταση της σύμβασης έως και για επιπλέον 10 χρόνια. Η Μαρίνα Καλαμαριάς βρίσκεται στην ανατολική ακτή του Θερμαϊκού Κόλπου, στο παράκτιο μέτωπο του Δήμου Καλαμαριάς, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και 9 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Σήμερα διαθέτει 242 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη μήκους έως 30 μέτρων, ενώ η συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης της μαρίνας ανέρχεται σε 76.210 τετραγωνικά μέτρα.

Για την αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα, το Υπερταμείο έχει εκπονήσει Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης (Master Plan), το οποίο εγκρίθηκε το 2023 με Προεδρικό Διάταγμα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η διαδικασία χωροθέτησης της μαρίνας ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2025, με κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού, με την οποία εγκρίθηκαν και οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.

Σύμφωνα με το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα, στη Μαρίνα Καλαμαριάς επιτρέπονται χρήσεις τουρισμού και αναψυχής, καθώς και δραστηριότητες χερσαίας αποθήκευσης και συντήρησης σκαφών. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία υπαίθριων χώρων, διαδρόμων περιπάτου και άθλησης, καθώς και χώρων πρασίνου, οι οποίοι θα είναι ελεύθερα προσβάσιμοι στο κοινό. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού προβλέπεται επίσης η αύξηση της δυναμικότητας της μαρίνας σε 327 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μήκους έως 40 μέτρων, ενισχύοντας τον ρόλο της ως σημαντικού πόλου τουριστικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας για την ευρύτερη περιοχή.