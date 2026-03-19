Τα lockdown σε αμερικανικές βάσεις υπογραμμίζουν την ανησυχία ότι ιρανικά αντίποινα μπορεί να επεκταθούν και κατά αξιωματούχων επί αμερικανικού εδάφους.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εντόπισαν drones - άγνωστης προέλευσης - πάνω από τη στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον όπου διαμένουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με τρία άτομα που επικαλείται η Washington Post.

Ο στρατός παρακολουθεί πιο στενά τις πιθανές απειλές λόγω του αυξημένου επιπέδου συναγερμού, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποιούν πλήγματα στο Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ευαίσθητα ζητήματα ασφαλείας.

Πολλαπλά drones εντοπίστηκαν πάνω από το Fort Lesley J. McNair σε μία μόνο νύχτα τις τελευταίες 10 ημέρες, δήλωσε ο αξιωματούχος, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας και σε σύσκεψη στον Λευκό Οίκο όπου συζητήθηκε πιθανή αντίδραση.

Τα drones στην Ουάσιγκτον ήρθαν την ώρα που οι ΗΠΑ εξέδιδαν παγκόσμια ειδοποίηση ασφαλείας για τις διπλωματικές αποστολές στο εξωτερικό και επέβαλαν lockdown σε αρκετές εγχώριες βάσεις λόγω απειλών. Αυτή την εβδομάδα, η Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst στο Νιου Τζέρσεϊ και η MacDill Air Force Base στη Φλόριντα αύξησαν το επίπεδο προστασίας δυνάμεων σε "Charlie" - χαρακτηρισμός που σημαίνει ότι ο διοικητής διαθέτει πληροφορίες για πιθανή επίθεση ή κίνδυνο. Το επίπεδο "Charlie" είναι μόνο ένα επίπεδο συναγερμού πριν το υψηλότερο, το "Delta", όπου μια επίθεση έχει ήδη συμβεί ή αναμένεται άμεσα.

Μετά το περιστατικό με τα drones πάνω από το Fort McNair αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο μετακίνησης των Ρούμπιο και Χέγκσεθ, αναφέρει η WP. Ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι υπουργοί δεν έχουν μετακινηθεί ακόμη. Οι κατοικίες τους στη βάση είχαν δημοσιοποιηθεί από πολλαπλά μέσα ενημέρωσης τον Οκτώβριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό. «Το υπουργείο δεν μπορεί να σχολιάσει τυχόν μετακινήσεις του υπουργού για λόγους ασφαλείας, και η δημοσιοποίηση τέτοιων μετακινήσεων είναι κατάφωρα ανεύθυνη», δήλωσε.

Δύο φορές αυτή την εβδομάδα, αξιωματούχοι επέβαλαν lockdown σε εγκαταστάσεις στη MacDill Air Force Base, έδρα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Το FBI διερευνά πλέον ένα ύποπτο δέμα που έκλεισε για ώρες το κέντρο επισκεπτών της βάσης τη Δευτέρα, ενώ την Τετάρτη ένα απροσδιόριστο περιστατικό ασφαλείας οδήγησε σε εντολή παραμονής σε καταφύγιο για ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση της βάσης.

«Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η προστασία του προσωπικού και της αποστολής μας, οι διοικητές προσαρμόζουν το επίπεδο ασφάλειας των εγκαταστάσεών τους σύμφωνα με τις τοπικές εκτιμήσεις απειλής», ανέφερε εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας σε ανακοίνωση.

Την Τρίτη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέταξε όλες τις αμερικανικές διπλωματικές αποστολές παγκοσμίως να προχωρήσουν «άμεσα» σε αξιολογήσεις ασφαλείας, επικαλούμενο «τη συνεχιζόμενη και εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την πιθανότητα παράπλευρων επιπτώσεων», σύμφωνα με τηλεγράφημα που εξέτασε η Washington Post.

Το Fort McNair στεγάζει National Defense University και ορισμένους από τους ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους του Πενταγώνου.

Το McNair βρίσκεται σε βολική τοποθεσία κοντά στο Καπιτώλιο και τον Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες από Washington Post