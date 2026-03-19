Ο Τζον Κεντ βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας την Τρίτη, όταν παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή του Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, κατηγηρώντας το Ισραήλ ότι εξαπάτησε τον πρόεδρο Τραμπ ώστε να ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο πρώην αξιωματούχος αντιτρομοκρατίας Τζο Κεντ βρισκόταν υπό έρευνα του FBI εδώ και μήνες, με την υποψία ότι διέρρευσε διαβαθμισμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης που μίλησαν στο Axios.

Αμέσως μετά την παραίτησή του, αξιωματούχοι της κυβέρνησης ανέφεραν ότι ήταν «γνωστό καρφί» και ότι είχε αποκλειστεί από ενημερώσεις με τον πρόεδρο.

Το Semafor ανέφερε ότι ο Κεντ, ο οποίος ηγείτο του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, είχε τεθεί υπό έρευνα πριν από την παραίτησή του - κάτι που επιβεβαίωσε ανεξάρτητα και το Axios.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι ο Κεντ θεωρείται ύποπτος ότι διέρρευσε πληροφορίες στον Τάκερ Κάρλσον και σε έναν ακόμη συντηρητικό podcaster. Η ίδια πηγή σημείωσε ότι το FBI εξετάζει επίσης διαρροές πληροφοριών που σχετίζονται με το Ισραήλ και το Ιράν.

Λίγες λεπτομέρειες έχουν δημοσιοποιηθεί, καθώς η έρευνα αφορά διαβαθμισμένο υλικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

«Άφησε αρκετά ίχνη στο διαδίκτυο και παρακολουθείται εδώ και μήνες», δήλωσε μία πηγή στο Axios. «Θα προσπαθήσει να πει ότι πρόκειται για αντίποινα λόγω της παραίτησής του», πρόσθεσε η ίδια πηγή, «αλλά συμβαίνει το αντίθετο: παραιτήθηκε επειδή τελεί υπό έρευνα και το γνώριζε».

Αξίζει να σημειωθεί πως την Τετάρτη, ο Κεντ παραχώρησε δίωρη συνέντευξη στον Κάρλσον, σύμμαχο και επίσης επικριτή του πολέμου και του Ισραήλ.

Ο Κάρλσον τον υπερασπίστηκε στην εκπομπή του, υποστηρίζοντας ότι «πληρώνει το τίμημα» επειδή είχε προβλέψει πως ένας πόλεμος με το Ιράν θα ήταν καταστροφικός.

«Ο Τζο Κεντ είχε δίκιο. Επομένως, ο Τζο Κεντ πρέπει να καταστραφεί», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημειώνει εύλογα το Axios, παραμένει ασαφές γιατί δεν απομακρύνθηκε άμεσα από τη θέση του, εφόσον είχε τεθεί υπό έρευνα πριν από την Τρίτη.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Κεντ είχε έρθει σε σύγκρουση με το FBI και πέρυσι, όταν επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση σε ερευνητικά αρχεία σχετικά με τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο ίδιος είχε μιλήσει για εμπλοκή «ξένου πράκτορα», εκφράζοντας απορία γιατί το FBI δεν επιθυμούσε πρόσθετη βοήθεια στην έρευνα.

Αξιωματούχος με γνώση της υπόθεσης απάντησε: «Δεν πρόκειται για συνωμοσία. Ο Κεντ έχει παράξενες ιδέες. Έχουμε συλλάβει τον δράστη. Και αυτό που δεν χρειαζόμασταν ήταν κάποιον να διακινεί εναλλακτικές, παράλογες θεωρίες περί ξένων ομάδων θανάτου, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την υπεράσπιση ώστε να αφεθεί ελεύθερος ο δολοφόνος».