Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα σχολεία και τι αλλαγές θα φέρει η στάση εργασίας των εκπαιδευτικών σε σχόλασμα και μαθήματα.

Μέρα γιορτής για τα σχολεία σήμερα καθώς τιμάται η μνήμη και η προσφορά στα Γράμματα των Τριών Ιεραρχών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που έχει σταλεί εδώ και μέρες στα σχολεία από το Υπουργείο καλούνται να τιμήσουν την γιορτή με δίωρες εκδηλώσεις αφιερωμένες στο έργο και τις διδαχές του Μέγα Βασιλείου, του Γρηγόριου του Θεολόγου και του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου.

Μάλιστα σε πολλά σχολεία θα προηγηθεί και εκκλησιασμός πριν την έναρξη των μαθημάτων. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται μέσα από υλικό και δραστηριότητες στην τάξη να εξηγήσουν στους μαθητές γιατί οι Τρεις Ιεράρχες θεωρούνται δάσκαλοι της Χριστιανοσύνης καθώς και προστάτες των γραμμάτων και της μαθητικής κοινότητας. Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συνδέσουν την εκπαιδευτική διαδικασία με τη θρησκευτική παράδοση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχολική αργία έχει καταργηθεί τα τελευταία χρόνια και η οδηγία από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ είναι μετά το εορταστικό δίωρο για τους Τρεις Ιεράρχες να τηρηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων καθώς και να καταγραφούν όλες οι απουσίες της ημέρας.

Τριών Ιεραρχών 2026: Το πρόγραμμα της στάσης εργασίας δασκάλων και καθηγητών

Όμως η απόφαση των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων να προκηρύξουν στάση εργασίας για να βρεθούν στην Τρίπολη στο πλευρό των διωκόμενων συναδέλφων τους που καλούνται σε απολογία για συμμετοχή σε απεργία κατά της αξιολόγησης αναμένεται να επηρεάσει το πρόγραμμα μαθημάτων και ενδεχομένως να οδηγήσει σε πρόωρο σχόλασμα και μη λειτουργία του Ολοήμερου. Ειδικότερα, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί έχουν προγραμματίσει τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00 για το πρωινό πρόγραμμα και από τις 14:00 έως τις 17:30 για το Ολοήμερο. Αντίστοιχα οι καθηγητές έχουν κηρύξει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας 11:00 με 14:00.

Λόγω της στάσης εργασίας, ενδέχεται να υπάρξει πρόωρο σχόλασμα σε ορισμένα σχολεία, ενώ η λειτουργία του Ολοήμερου μπορεί να ανασταλεί μερικώς ή πλήρως, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά και να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις, με την υπόλοιπη ημέρα να διαμορφώνεται από την παρουσία των δασκάλων.

Κανονικά τα μαθήματα σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών: Καταργήθηκε η αργία

Ανήμερα των Τριών Ιεραρχών θα λειτουργήσουν κανονικά Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών καθώς δεν θεωρείται πλέον αργία, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας από το 2024. Έτσι, τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ζαχαράκη: «Ας κρατήσουμε ζωντανό το μήνυμα των Τριών Ιεραρχών κάνοντας τη μάθηση πράξη ζωής και τη γνώση πηγή προσφοράς»

Στο καθιερωμένο μήνυμα για τον σημερινό εορτασμό η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη υπογραμμίζει τη σημασία της παιδείας όχι μόνο ως γνώσης, αλλά ως δρόμου καλλιέργειας του χαρακτήρα και των αξιών. Στο μήνυμά της τονίζει ότι οι Τρεις Ιεράρχες δίδαξαν πως η μάθηση αποκτά πραγματική αξία όταν συνοδεύεται από ήθος, αγάπη και προσφορά στον συνάνθρωπο. Σε μια εποχή πληθώρας πληροφοριών, η ουσιαστική παιδεία σημαίνει κριτική σκέψη, υπευθυνότητα, αγάπη για το βιβλίο και σωστή χρήση της τεχνολογίας τονίζει υπογραμμίζοντας ότι η παιδεία είναι φως που καθοδηγεί στις σωστές επιλογές.

«Η σημερινή ημέρα είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε τι σημαίνει πραγματικά παιδεία.Οι Τρεις Ιεράρχες μας δίδαξαν ότι η μάθηση δεν είναι απλώς συσσώρευση γνώσεων. Είναι δρόμος καλλιέργειας του ανθρώπου. Είναι η προσπάθεια να γίνουμε καλύτεροι, πιο δίκαιοι, πιο υπεύθυνοι και πιο ανοιχτοί στον συνάνθρωπο. Για εκείνους, η γνώση είχε αξία μόνο όταν συνοδευόταν από ήθος, αγάπη και προσφορά.

Σε μια εποχή όπου οι πληροφορίες είναι αμέτρητες και αλλάζουν με ταχύτητα, η ουσιαστική παιδεία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους που να σκέφτονται κριτικά, να ξεχωρίζουν το ουσιαστικό από το επιφανειακό και να χρησιμοποιούν τη γνώση για καλό σκοπό. Αυτός είναι ο ρόλος του σχολείου, αλλά και όλων μας: να βοηθάμε τα παιδιά να χτίζουν χαρακτήρα μαζί με γνώσεις.

Οι αξίες των Τριών Ιεραρχών μάς καθοδηγούν και σήμερα. Γι’ αυτό ως Υπουργείο Παιδείας επενδύουμε σε ένα σχολείο που καλλιεργεί την κριτική σκέψη, την αγάπη για το βιβλίο, την υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας και τη συμπερίληψη. Ενισχύουμε τις σχολικές βιβλιοθήκες, ανανεώνουμε τα βιβλία, στηρίζουμε τον εκπαιδευτικό και αξιοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία με ήθος και παιδαγωγικό σκοπό. Για εμάς, η παιδεία είναι πράξη ευθύνης και προσφοράς.

Ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας θυμίζουν ότι ο εκπαιδευτικός δεν μεταδίδει μόνο γνώσεις, αλλά αξίες. Και ότι το παιδί δεν είναι απλός αποδέκτης γνώσης, αλλά πρόσωπο με σκέψη, ευαισθησία και δυνατότητα να αλλάξει τον κόσμο γύρω του.

Ας κρατήσουμε ζωντανό αυτό το μήνυμα. Ας κάνουμε τη μάθηση πράξη ζωής, τη γνώση πηγή προσφοράς και την παιδεία φως που μας καθοδηγεί στις σωστές επιλογές. Έτσι τιμούμε πραγματικά τους Τρεις Ιεράρχες – όχι μόνο με λόγια, αλλά με τον τρόπο που μαθαίνουμε, διδάσκουμε και ζούμε.»