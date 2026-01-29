Οι μαθητές θα μυηθούν στην συλλογή βρώσιμων χόρτων που έχουν περίοπτη θέση στην κρητική γαστρονομία.

Στις σχολικές αίθουσες των Χανίων περνά και επίσημα η τέχνη της συλλογής άγριων, βρώσιμων χόρτων μέσα από ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εγχείρημα που συνδέει τη γνώση της φύσης με την τοπική παράδοση και τη βιωματική μάθηση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων «Πάμε για… χόρτα;», που υλοποιεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, η συλλογή και αξιοποίηση των άγριων χόρτων εντάσσεται για πρώτη φορά, σε πιλοτική βάση, και στη σχολική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν ενεργά σε δράσεις πεδίου.

Οι μαθητές βγαίνουν από το σχολικό περιβάλλον και έρχονται σε άμεση επαφή με τη φύση, μαθαίνοντας να αναγνωρίζουν τα άγρια, βρώσιμα χόρτα της κρητικής γης, να κατανοήσουν τη διατροφική τους αξία και να τα συλλέγουν με σεβασμό στο οικοσύστημα και στη βιοποικιλότητα.

Η δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026» και φιλοδοξεί να μεταφέρει στους νέους μια γνώση που περνούσε μέχρι σήμερα από γενιά σε γενιά κυρίως προφορικά. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της κρητικής διατροφής, η οποία εδώ και περισσότερα από 2.500 χρόνια βασίζεται και στα άγρια χόρτα, με τη χλωρίδα του νησιού να περιλαμβάνει περισσότερα από 120 καταγεγραμμένα είδη.

Με σύνθημα «πάρτε το μαχαιράκι σας, διαλέξτε τον τόπο και πάμε μαζί για χόρτα!» στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική βιωματική μάθηση, η σύνδεση των μαθητών με το φυσικό περιβάλλον και η διατήρηση μιας πολύτιμης πολιτιστικής και γαστρονομικής κληρονομιάς, που αποκτά θέση και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.