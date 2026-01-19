Πώς θα γιορτάσουν φέτος τα σχολεία τους τρεις Ιεράρχες, τι ισχύει για μαθήματα και απουσίες.

Την επόμενη Παρασκευή 30 Γενάρη τα σχολεία τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας καλούνται να τιμήσουν την γιορτή των Τριών Ιεραρχών 2026. Η γιορτή των τριών πεφωτισμένων προσώπων της χριστιανοσύνης είναι συνυφασμένη με τα Γράμματα και την Παιδεία καθώς αποτελούν προστάτες τους και πλέον ανήμερα της γιορτής τους τα σχολεία δεν έχουν αργία αλλά τιμούν την μνήμη τους και την προσφορά τους με αφιερωματικές εκδηλώσεις. Η εορτή των Τριών Ιεραρχών καθιερώθηκε στις 9 Αυγούστου του 1841 από το ακαδημαϊκό συμβούλιο του Οθωνείου Πανεπιστημίου (νυν Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 30 Ιανουαρίου του 1842. Τα επόμενα χρόνια, ο εορτασμός επεκτάθηκε σ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα και με την φετινή εγκύκλιο που στάλθηκε στα σχολεία από το Υπουργείο Παιδείας, η σχολική κοινότητα θα πρέπει να τιμήσει την γιορτή τους δίνοντας έμφαση στο εκπαιδευτικό και πνευματικό έργο των Τριών Ιεραρχών. Είναι στην ευχέρεια κάθε σχολικής μονάδας πώς θα διαχειριστεί τον εορτασμό όμως σε κάθε περίπτωση τονίζεται εμφατικά από το Υπουργείο «ανήμερα της 30ης Γενάρη πραγματοποιούνται εκκλησιασμός και εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα, η διάρκεια των οποίων θα είναι τουλάχιστον δύο (2) ώρες. Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.»

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς θα επιλέξουν το πώς θα γιορτάσουν φέτος τους τρεις δασκάλους της Ορθοδοξίας, τους προστάτες των μαθητών και της γνώσης. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές τους μονάδες την επόμενη Παρασκευή 30 Γενάρη ώστε αν έχει προγραμματιστεί εκκλησιασμός να πάνε όλοι μαζί στην κοντινή ενορία. Μετά το πέρας της εκκλησίας και αφού επιστρέψουν στα σχολεία, οι μαθητές θα ενημερωθούν για το πώς θα γίνει η διεξαγωγή των μαθημάτων. Αν δεν προβλέπεται εκκλησιασμός τότε θα υλοποιηθούν εκδηλώσεις δίωρης διάρκειας είτε μέσα στις τάξεις είτε στην αίθουσα εκδηλώσεων οπότε μετά τις 10:30 το ωρολόγιο πρόγραμμα θα μπει σε τροχιά μαθημάτων με το σχόλασμα να γίνεται την προβλεπόμενη ώρα.

Η φετινή εγκύκλιος

Ποιοι εξαιρούνται από τον εκκλησιασμό για τους Τρεις Ιεράρχες

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν εξαιρέσεις αναφορικά με τον εκκλησιασμό των μαθητών. Ειδικότερα, οι μαθητές που έχουν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά δεν συμμετέχουν στον εκκλησιασμό και η απουσία τους δεν καταγράφεται. Όσοι μαθητές δεν επιθυμούν να εκκλησιαστούν θα παραμείνουν στο σχολείο με επιτήρηση από εκπαιδευτικούς. Σε κάθε περίπτωση, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τον τρόπο απασχόλησης των απαλλασσόμενων μαθητών και καταγράφει τη σχετική απόφαση στο Βιβλίο Πράξεων. Σε 1/θέσια σχολεία ή σε περιπτώσεις έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού, οι γονείς ενημερώνονται εγκαίρως για την ώρα προσέλευσης των απαλλασσόμενων μαθητών στο σχολείο.

Τριών Ιεραρχών 2026: Κανονικά θα υπολογιστούν οι απουσίες

Από πλευράς Υπουργείου τονίζεται ότι η 30ή Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών και Προστατών της Παιδείας αποτελεί σχολική ημέρα. Τηρείται απουσιολόγιο και οι μαθητές που δεν θα προσέλθουν στο σχολείο ή δεν θα συμμετάσχουν στις αφιερωματικές εκδηλώσεις καταγράφονται ως απόντες.